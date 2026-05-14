من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة بين العمل والقيادة. 14.05.2026
محمد الكشك
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة بين العمل والقيادة.
أكدت قيادات نسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المرأة في الدولة حققت إنجازات نوعية في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادة البلاد، التي وضعت تمكين المرأة في صميم مسيرة التنمية الشاملة، ورسّخت حضورها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.
بهذا الصدد، قالت الكاتبة الإماراتية الأستاذة فاطمة المزروعي:
منح الفرص للنساء في حكومة الإمارات يقوم على الكفاءة لا الحصص، ووصول المرأة الإماراتية إلى الفضاء والقضاء والمجالس الوطنية بفضل قيادة رشيدة تراهن على الجدارة، وأرى أن الأدب الإماراتي المعاصر انتقل من تيمة النخلة والبحر إلى قضايا إنسانية رقمية عميقة كالغربة الداخلية، ليعكس تحولات العصر ويواكبها.
بدورها، قالت سيدة الأعمال الإماراتية الأستاذة رجاء الحساني، في حديثها لبرنامجنا:
ريادة الأعمال النسائية في الإمارات صاغتها بيئة مواتية أثبتت فيها المرأة كفاءتها، لتشغل اليوم 66% من وظائف القطاع العام ونحو 30% من المناصب القيادية، بدعم من القيادة وفي مقدمتها الشيخ محمد بن زايد، حيث تنطلق المرأة الإماراتية بخطط واضحة تكسب احترام العائلة وتبني المستقبل.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...