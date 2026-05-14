موسكو: لم نحسم موقفنا من مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، الأربعاء، أن روسيا لم تحسم بعدُ موقفها النهائي بشأن مرشحها المفضل لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال أليموف، في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "حتى الآن، لم تُبدِ روسيا الاتحادية أي تفضيل رسمي بشأن أي مرشح معين".وأضاف: "نحن نتابع العملية عن كثب، ولا يزال أمامنا متسع من الوقت. ولا نستبعد إمكانية ظهور مرشحين جدد. وسنحدد دعمنا ونعلنه علنًا في مرحلة لاحقة".ومن المقرر أن يجري هذا العام انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة الذي سيتولى المنصب خمس سنوات تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني 2027.
