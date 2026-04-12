https://sarabic.ae/20260412/الخارجية-الروسية-موسكو-ليس-لديها-تفضيلات-بشأن-المرشحين-لمنصب-الأمين-العام-الجديد-للأمم-المتحدة--1112488785.html
الخارجية الروسية: موسكو ليس لديها تفضيلات بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
2026-04-12T04:36+0000
روسيا
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
04:36 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 05:56 GMT 12.04.2026)
أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، أن موسكو تتابع عن كثب عملية ترشيح المتقدمين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
وقال لوغفينوف لوكالة "سبوتنيك": "يعتزم الجانب الروسي التعامل مع اختيار الأمين العام المقبل بأقصى درجات الحذر. ونحن نراقب عن كثب عملية الترشيح".
وأوضح أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال ذا أهمية بالغة في سياق السياسة الدولية.
وأضاف: "على الرغم من أن هذا المنصب رسميا ذو طبيعة إدارية بحتة، إلا أننا نؤكد باستمرار أن المسؤول الذي يشغله في الواقع يمتلك نطاقا واسعا من الأدوات للتأثير على مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة، بما في ذلك القضايا السياسية".
وقال لوغفينوف: "الحديث عن تفضيلاتنا سيكون سابقًا لأوانه في الوقت الحالي، كون الحملة الانتخابية بدأت لتوها في اكتساب الزخم، ومن المرجح أن قائمة المرشحين ستستمر في الاتساع. أكرر، ليس لدينا تفضيلات الآن".
وأشار لوغفينوف إلى أنه في 2016، عندما انتُخب أنطونيو غوتيريش أمينا عاما، استمر المتقدمون في تقديم طلباتهم حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.
ووفقا له، فإن المهمة الأساسية للأمين العام الجديد للأمم المتحدة ستكون "تصحيح الأخطاء بدقة".