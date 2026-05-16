أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم
أعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2026، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة حاسمة، بعد سنوات من الدراسات التقنية والمشاورات السياسية، وسط رهانات متزايدة على دوره في إعادة رسم خريطة الطاقة داخل القارة الإفريقية وخارجها.
يأتي الإعلان عقب مباحثات هاتفية جمعت وزيرة الخارجية النيجيرية، بيانكا أودوميغوو - أوجوكوو، بنظيرها المغربي، ناصر بوريطة، إذ جدد الجانبان التزامهما بتسريع مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في أفريقيا.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة عقب استكمال الدراسات التقنية الأولية، تمهيدا للانتقال إلى الجوانب القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاتفاق الحكومي المنظم لعملية التنفيذ والتنسيق بين الدول المعنية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
أجرى وزير الخارجية المغربي اتصالاً هاتفياً بنظيرته النيجيرية، تناول تعزيز العلاقات الثنائية والمشاريع الاستراتيجية المشتركة، في مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
ويُرتقب أن يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، بكُلفة تقديرية تصل إلى نحو 25 مليار دولار، وبقدرة نقل تناهز 30 مليار متر مكعب سنويا، ما يجعله مشروعا استراتيجيا يهدف إلى ربط دول غرب أفريقيا بشبكة غاز إقليمية تمتد إلى المغرب، مع إمكانية التصدير إلى الأسواق الأوروبية مستقبلا.
وفي هذا السياق، قال أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، زكرياء فيرانو، لـ"هسبريس" إن المشروع يمثل "ورشا قاريا" سيُحدث تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة داخل الدول التي سيمر عبرها، مشيرا إلى أنه لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو أفريقيا وأوروبا، بل يمنح الاقتصادات الإفريقية بعدًا اندماجيا جديدا.
وأضاف أن "المشروع سيُسهم في تحويل اقتصادات تعتمد على القطاعات الأولية إلى اقتصادات أكثر إنتاجية ترتكز على الصناعة والخدمات، فضلا عن دوره في نقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية"، مؤكدا أن "المسار البحري عبر الواجهة الأطلسية يمنح الأنبوب مزايا أمنية وسياسية أكبر بعيدا عن بؤر التوتر بمنطقة الساحل والصحراء".
من جهته، اعتبر خبير الاقتصاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن "تسريع المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمات الطاقة الدولية"، مؤكدا أن "أفريقيا أصبحت بحاجة ملحة إلى تعزيز استقلالها الطاقي وتقليص تبعيتها الخارجية".
وأوضح الفيلالي أن "المشروع لا يحمل أبعادا طاقية فقط، وإنما يمثّل رافعة اقتصادية وتنموية للقارة الأفريقية، عبر دعم التصنيع ورفع القدرات الإنتاجية وفتح منافذ جديدة نحو الأسواق الأوروبية والدولية"، مشيرا إلى أن "الأنبوب سيعزز التكامل الاقتصادي ويرفع التنافسية الطاقية لدول غرب أفريقيا".
كما شملت المباحثات المغربية النيجيرية ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الزراعي وإنتاج الأسمدة، إلى جانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.