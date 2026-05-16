أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم

عربي
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/أنبوب-غاز-المغرب-نيجيريا-يدخل-مرحلة-الحسم-1113466159.html
أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم
أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم
سبوتنيك عربي
أعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2026، في خطوة تعكس انتقال... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T09:24+0000
2026-05-16T09:24+0000
أخبار المغرب اليوم
نيجيريا
اقتصاد
العالم العربي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113466002_0:32:1840:1067_1920x0_80_0_0_1600eb80698de994dfd8082be2d5e3c1.jpg
يأتي الإعلان عقب مباحثات هاتفية جمعت وزيرة الخارجية النيجيرية، بيانكا أودوميغوو - أوجوكوو، بنظيرها المغربي، ناصر بوريطة، إذ جدد الجانبان التزامهما بتسريع مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في أفريقيا.وبحسب المعطيات المعلنة، فقد انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة عقب استكمال الدراسات التقنية الأولية، تمهيدا للانتقال إلى الجوانب القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاتفاق الحكومي المنظم لعملية التنفيذ والتنسيق بين الدول المعنية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وفي هذا السياق، قال أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، زكرياء فيرانو، لـ"هسبريس" إن المشروع يمثل "ورشا قاريا" سيُحدث تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة داخل الدول التي سيمر عبرها، مشيرا إلى أنه لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو أفريقيا وأوروبا، بل يمنح الاقتصادات الإفريقية بعدًا اندماجيا جديدا.من جهته، اعتبر خبير الاقتصاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن "تسريع المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمات الطاقة الدولية"، مؤكدا أن "أفريقيا أصبحت بحاجة ملحة إلى تعزيز استقلالها الطاقي وتقليص تبعيتها الخارجية".كما شملت المباحثات المغربية النيجيرية ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الزراعي وإنتاج الأسمدة، إلى جانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240825/مشروع-غاز-نيجيريا-ما-تأثير-اتفاق-غينيا-الاستوائية-على-الجزائر-والمغرب؟-1092090369.html
https://sarabic.ae/20230616/4-دول-أفريقية-جديدة-تنضم-لمشروع-أنبوب-الغاز-بين-المغرب-ونيجيريا-1078183212.html
أخبار المغرب اليوم
نيجيريا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113466002_117:0:1752:1226_1920x0_80_0_0_dbae8d741beca79ae6f04b38285735c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي, أفريقيا
أخبار المغرب اليوم, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي, أفريقيا

أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم

09:24 GMT 16.05.2026
© Photo / Unsplash/ SELİM ARDA ERYILMAZأنبوب غاز
أنبوب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© Photo / Unsplash/ SELİM ARDA ERYILMAZ
تابعنا عبر
أعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2026، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة حاسمة، بعد سنوات من الدراسات التقنية والمشاورات السياسية، وسط رهانات متزايدة على دوره في إعادة رسم خريطة الطاقة داخل القارة الإفريقية وخارجها.
يأتي الإعلان عقب مباحثات هاتفية جمعت وزيرة الخارجية النيجيرية، بيانكا أودوميغوو - أوجوكوو، بنظيرها المغربي، ناصر بوريطة، إذ جدد الجانبان التزامهما بتسريع مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في أفريقيا.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة عقب استكمال الدراسات التقنية الأولية، تمهيدا للانتقال إلى الجوانب القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاتفاق الحكومي المنظم لعملية التنفيذ والتنسيق بين الدول المعنية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ويُرتقب أن يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، بكُلفة تقديرية تصل إلى نحو 25 مليار دولار، وبقدرة نقل تناهز 30 مليار متر مكعب سنويا، ما يجعله مشروعا استراتيجيا يهدف إلى ربط دول غرب أفريقيا بشبكة غاز إقليمية تمتد إلى المغرب، مع إمكانية التصدير إلى الأسواق الأوروبية مستقبلا.
وفي هذا السياق، قال أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، زكرياء فيرانو، لـ"هسبريس" إن المشروع يمثل "ورشا قاريا" سيُحدث تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة داخل الدول التي سيمر عبرها، مشيرا إلى أنه لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو أفريقيا وأوروبا، بل يمنح الاقتصادات الإفريقية بعدًا اندماجيا جديدا.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
مشروع "غاز نيجيريا"… ما تأثير "اتفاق غينيا الاستوائية" على الجزائر والمغرب؟
25 أغسطس 2024, 16:55 GMT
وأضاف أن "المشروع سيُسهم في تحويل اقتصادات تعتمد على القطاعات الأولية إلى اقتصادات أكثر إنتاجية ترتكز على الصناعة والخدمات، فضلا عن دوره في نقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية"، مؤكدا أن "المسار البحري عبر الواجهة الأطلسية يمنح الأنبوب مزايا أمنية وسياسية أكبر بعيدا عن بؤر التوتر بمنطقة الساحل والصحراء".
من جهته، اعتبر خبير الاقتصاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن "تسريع المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمات الطاقة الدولية"، مؤكدا أن "أفريقيا أصبحت بحاجة ملحة إلى تعزيز استقلالها الطاقي وتقليص تبعيتها الخارجية".
الإرهاب يرمم ثغرات الحصار على سوريا.. مصدر نفطي: إصلاح أنبوب غاز الشاعر خلال ساعات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
4 دول أفريقية جديدة تنضم لمشروع "أنبوب الغاز" بين المغرب ونيجيريا
16 يونيو 2023, 12:51 GMT
وأوضح الفيلالي أن "المشروع لا يحمل أبعادا طاقية فقط، وإنما يمثّل رافعة اقتصادية وتنموية للقارة الأفريقية، عبر دعم التصنيع ورفع القدرات الإنتاجية وفتح منافذ جديدة نحو الأسواق الأوروبية والدولية"، مشيرا إلى أن "الأنبوب سيعزز التكامل الاقتصادي ويرفع التنافسية الطاقية لدول غرب أفريقيا".
كما شملت المباحثات المغربية النيجيرية ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الزراعي وإنتاج الأسمدة، إلى جانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала