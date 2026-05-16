https://sarabic.ae/20260516/أنبوب-غاز-المغرب-نيجيريا-يدخل-مرحلة-الحسم-1113466159.html

أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم

أنبوب غاز "المغرب نيجيريا" يدخل مرحلة الحسم

سبوتنيك عربي

أعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2026، في خطوة تعكس انتقال... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T09:24+0000

2026-05-16T09:24+0000

2026-05-16T09:24+0000

أخبار المغرب اليوم

نيجيريا

اقتصاد

العالم العربي

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113466002_0:32:1840:1067_1920x0_80_0_0_1600eb80698de994dfd8082be2d5e3c1.jpg

يأتي الإعلان عقب مباحثات هاتفية جمعت وزيرة الخارجية النيجيرية، بيانكا أودوميغوو - أوجوكوو، بنظيرها المغربي، ناصر بوريطة، إذ جدد الجانبان التزامهما بتسريع مختلف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في أفريقيا.وبحسب المعطيات المعلنة، فقد انتقل المشروع إلى مرحلة جديدة عقب استكمال الدراسات التقنية الأولية، تمهيدا للانتقال إلى الجوانب القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاتفاق الحكومي المنظم لعملية التنفيذ والتنسيق بين الدول المعنية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وفي هذا السياق، قال أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، زكرياء فيرانو، لـ"هسبريس" إن المشروع يمثل "ورشا قاريا" سيُحدث تحولات اقتصادية واجتماعية واسعة داخل الدول التي سيمر عبرها، مشيرا إلى أنه لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو أفريقيا وأوروبا، بل يمنح الاقتصادات الإفريقية بعدًا اندماجيا جديدا.من جهته، اعتبر خبير الاقتصاد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن "تسريع المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمات الطاقة الدولية"، مؤكدا أن "أفريقيا أصبحت بحاجة ملحة إلى تعزيز استقلالها الطاقي وتقليص تبعيتها الخارجية".كما شملت المباحثات المغربية النيجيرية ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الزراعي وإنتاج الأسمدة، إلى جانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، بما ينسجم مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20240825/مشروع-غاز-نيجيريا-ما-تأثير-اتفاق-غينيا-الاستوائية-على-الجزائر-والمغرب؟-1092090369.html

https://sarabic.ae/20230616/4-دول-أفريقية-جديدة-تنضم-لمشروع-أنبوب-الغاز-بين-المغرب-ونيجيريا-1078183212.html

أخبار المغرب اليوم

نيجيريا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, نيجيريا, اقتصاد, العالم العربي, أفريقيا