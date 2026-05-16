إيطاليا تقر تمديد التعاون الدفاعي مع دولة عربية لأجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يقضي بتمديد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الإستراتيجية بين البلدين،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T07:36+0000
وأفاد بيان صادر عن قصر كيجي الحكومي بأن القرار يتعلق بالمصادقة على التصريح المشترك الخاص باتفاق التعاون الدفاعي الموقع بين الجزائر وإيطاليا عام 2003 في العاصمة روما، والذي جرى تحديثه عبر وثيقة جديدة وُقعت في يوليو/ تموز 2025، بما يكرس الإطار القانوني الدائم للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين.ويأتي هذا التطور في ظل التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، حيث يفتح الاتفاق المجال أمام تعزيز التعاون التقني والصناعي في قطاع الدفاع، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالأمن والصناعات العسكرية.وتشهد العلاقات الجزائرية الإيطالية خلال السنوات الأخيرة زخما متسارعا شمل قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار والأمن، فيما تنظر روما إلى الجزائر باعتبارها شريكا إستراتيجيا رئيسيا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، خاصة في ملفات الطاقة والأمن القومي.ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان الإيطالي لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ، وفق الآليات التشريعية المعمول بها في إيطاليا.
صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يقضي بتمديد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية.
صادر عن قصر كيجي الحكومي بأن القرار يتعلق بالمصادقة على التصريح المشترك الخاص باتفاق التعاون الدفاعي الموقع بين الجزائر وإيطاليا عام 2003 في العاصمة روما، والذي جرى تحديثه عبر وثيقة جديدة وُقعت في يوليو/ تموز 2025، بما يكرس الإطار القانوني الدائم للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
ويأتي هذا التطور في ظل التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، حيث يفتح الاتفاق المجال أمام تعزيز التعاون التقني والصناعي في قطاع الدفاع، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالأمن والصناعات العسكرية.
وتشهد العلاقات الجزائرية الإيطالية خلال السنوات الأخيرة زخما متسارعا شمل قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار والأمن، فيما تنظر روما إلى الجزائر باعتبارها شريكا إستراتيجيا رئيسيا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، خاصة في ملفات الطاقة والأمن القومي.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان الإيطالي لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ، وفق الآليات التشريعية المعمول بها في إيطاليا.