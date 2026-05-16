اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب الزمالك المصري بركلات الترجيح
2026-05-16T20:52+0000
توج اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم السبت، بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.
ونجح الفريق الجزائري، بقيادة مدربه السنغالي لامين نداي، في حصد اللقب للمرة الثانية بعد تتويجه السابق بنسخة 2023، وفقا لمواقع رياضية.
وكان الزمالك
قد فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد سجله الفلسطيني عدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، بينما حسم اتحاد العاصمة لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها عبر أحمد خالدي من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة إلغاء هدف ثانٍ للزمالك سجله محمد إسماعيل بداعي التسلل، كما تعرض حارس الفريق المهدي سليمان للإصابة خلال الشوط الأول.
واستمرت محاولات الفريقين لحسم اللقاء خلال الوقت الأصلي، قبل أن يحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لاتحاد العاصمة، ليحصد اللقب القاري
.