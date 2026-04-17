نادي مصري يبلغ نهائي الكونفدرالية الإفريقية رغم التعادل أمام "شباب بلوزداد" الجزائري
تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي المسابقة. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T19:14+0000
تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي المسابقة.
واحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية بين الفريقين، شهدت أفضلية نسبية للفريق الجزائري، الذي سعى لتعويض خسارته ذهابًا بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وشهد الشوط الأول إلغاء هدف للزمالك سجله عدي الدباغ بداعي التسلل، فيما واصل شباب بلوزداد
ضغطه بحثًا عن التسجيل.
وفي الشوط الثاني، تألق حارس الزمالك المهدي سليمان في التصدي لعدة فرص خطيرة، بدعم من أداء دفاعي مميز بقيادة حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل.
واستفاد الزمالك
من فوزه في مباراة الذهاب بهدف سجله خوان بيزيرا، ليحسم التأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 1-0.
وبذلك، حجز الزمالك أولى بطاقات العبور إلى المباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد الجزائر، المقررة يوم الأحد المقبل.