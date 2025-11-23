نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مجتمع
مجتمع
نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه
نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه
وصرح حسين لبيب، اليوم الأحد، بأنه يطالب بتدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، مثلما تدخل الرئيس المصري وقام بحل أكثر من أزمة ومشكلة من قبل. وأوضح رئيس نادي الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية ذكرها الموقع الإلكتروني "مصراوي"، نقلا عن قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أتمنى حل هذه المشكلة لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة". وأضاف حسين لبيب: "أستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر، مثلما نجح بقيادته في حل مشكلة غزة والوصول بالشعبين المصري والفلسطيني للأمان". وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر. وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعلان قرار الهيئة. ويأتي هذا في وقت يعاني نادي الزمالك المصري من أزمة مالية كبيرة بعد سحب تلك الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات، فيما أدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.
ناشد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بشكل عاجل لحل أزمة فريقه بشأن أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر.
وصرح حسين لبيب، اليوم الأحد، بأنه يطالب بتدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، مثلما تدخل الرئيس المصري وقام بحل أكثر من أزمة ومشكلة من قبل.
كأس السوبر الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
الزمالك يخطف كأس السوبر الأفريقي من النادي الأهلي في الرياض
27 سبتمبر 2024, 20:27 GMT
وأوضح رئيس نادي الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية ذكرها الموقع الإلكتروني "مصراوي"، نقلا عن قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أتمنى حل هذه المشكلة لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة".
وأضاف حسين لبيب: "أستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر، مثلما نجح بقيادته في حل مشكلة غزة والوصول بالشعبين المصري والفلسطيني للأمان".
وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.
وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعلان قرار الهيئة.
ويأتي هذا في وقت يعاني نادي الزمالك المصري من أزمة مالية كبيرة بعد سحب تلك الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات، فيما أدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.
