نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه
نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه
ناشد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بشكل عاجل لحل أزمة فريقه بشأن أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر. 23.11.2025
وصرح حسين لبيب، اليوم الأحد، بأنه يطالب بتدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، مثلما تدخل الرئيس المصري وقام بحل أكثر من أزمة ومشكلة من قبل. وأوضح رئيس نادي الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية ذكرها الموقع الإلكتروني "مصراوي"، نقلا عن قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أتمنى حل هذه المشكلة لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة". وأضاف حسين لبيب: "أستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر، مثلما نجح بقيادته في حل مشكلة غزة والوصول بالشعبين المصري والفلسطيني للأمان". وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر. وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعلان قرار الهيئة. ويأتي هذا في وقت يعاني نادي الزمالك المصري من أزمة مالية كبيرة بعد سحب تلك الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات، فيما أدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.
ناشد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بشكل عاجل لحل أزمة فريقه بشأن أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر.
وصرح حسين لبيب، اليوم الأحد، بأنه يطالب بتدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، مثلما تدخل الرئيس المصري وقام بحل أكثر من أزمة ومشكلة من قبل.
وأوضح رئيس نادي الزمالك المصري في تصريحات تلفزيونية ذكرها الموقع
الإلكتروني "مصراوي"، نقلا عن قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "أتمنى حل هذه المشكلة لأن الموضوع صعب جدا، والزمالك من أكبر الأندية في مصر حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة".
وأضاف حسين لبيب: "أستأذن فخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر، مثلما نجح بقيادته في حل مشكلة غزة والوصول بالشعبين المصري والفلسطيني
للأمان".
وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.
وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإعلان قرار الهيئة.
ويأتي هذا في وقت يعاني نادي الزمالك المصري
من أزمة مالية كبيرة بعد سحب تلك الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات، فيما أدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.