الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ"السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه
سبوتنيك عربي
فاز فريق الأهلي لكرة القدم على منافسه نادي الزمالك، بهدفين نظيفين ليتوج بكأس "السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، حيث أحرز الهدف الأول نجم الفريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 45 من المباراة، حسب الموقع الرسمي للنادي.وسجل أشرف بن شرقي، هدفه الأول بعدما حصل على الكرة من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صنعها أحمد سيد زيز، مكنته من اختراق دفاع الزمالك وتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن يمين المرمى.يذكر أن مشاركة الأهلي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 20 في تاريخه، إذ سجل حصوله على اللقب 16 مرة وخسارته مرتين أمام الزمالك، ومرة أمام طلائع الجيش وأخرى أمام حرس الحدود.
