بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
https://sarabic.ae/20251109/الأهلي-يهزم-الزمالك-ويفوز-بـالسوبر-المصري-للمرة-الـ16-في-تاريخه-1106916602.html
الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ"السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه
الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ"السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه
سبوتنيك عربي
فاز فريق الأهلي لكرة القدم على منافسه نادي الزمالك، بهدفين نظيفين ليتوج بكأس "السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T19:34+0000
2025-11-09T19:34+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
نادي الأهلي
أخبار الزمالك اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_7bc152a0523d7427f9e8241aaf8ddcc7.jpg
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، حيث أحرز الهدف الأول نجم الفريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 45 من المباراة، حسب الموقع الرسمي للنادي.وسجل أشرف بن شرقي، هدفه الأول بعدما حصل على الكرة من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صنعها أحمد سيد زيز، مكنته من اختراق دفاع الزمالك وتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن يمين المرمى.يذكر أن مشاركة الأهلي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 20 في تاريخه، إذ سجل حصوله على اللقب 16 مرة وخسارته مرتين أمام الزمالك، ومرة أمام طلائع الجيش وأخرى أمام حرس الحدود.
https://sarabic.ae/20241024/النادي-الأهلي-المصري-يتوج-بكأس-السوبر-المصري-للمرة-الـ15-في-تاريخه-1094141933.html
الأهلي يهزم الزمالك ويفوز بـ"السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه

19:34 GMT 09.11.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
فاز فريق الأهلي لكرة القدم على منافسه نادي الزمالك، بهدفين نظيفين ليتوج بكأس "السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه.
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، حيث أحرز الهدف الأول نجم الفريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 45 من المباراة، حسب الموقع الرسمي للنادي.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
مجتمع
النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
24 أكتوبر 2024, 20:39 GMT
وسجل أشرف بن شرقي، هدفه الأول بعدما حصل على الكرة من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صنعها أحمد سيد زيز، مكنته من اختراق دفاع الزمالك وتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن يمين المرمى.

أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة، إثر اختراق رائع من الجهة اليسرى نفذه اللاعب طاهر محمد طاهر، بعرضية وصلت إلى مروان عطية، الذي سدد الكرة نحو المرمى لتسكن في شباك الزمالك.

يذكر أن مشاركة الأهلي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 20 في تاريخه، إذ سجل حصوله على اللقب 16 مرة وخسارته مرتين أمام الزمالك، ومرة أمام طلائع الجيش وأخرى أمام حرس الحدود.
