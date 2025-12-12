https://sarabic.ae/20251212/الزمالك-يعتزم-حسم-صفقة-نجم-كأس-العرب-1108081139.html
الزمالك يعتزم حسم صفقة نجم "كأس العرب"
يعتزم مسؤولو نادي الزمالك المصري تأمين التعاقد مع أحد النجوم المتألقين في بطولة "كأس العرب 2025" المقامة حاليا في قطر، بعد دخول الأهلي منافسا بقوة. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
أخبار الزمالك اليوم
رياضة
مصر
وأفادت قناة "أون سبورت"، مساء الخميس، بأنه رغم أن نادي الزمالك قد تم إيقاف قيده لمنعه من تسجيل لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، فإنه يحاول اتمام تلك الصفقة، بشكل عاجل.وذكرت القناة المحلية أن مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم خط وسط فريق بتروجت المصري، بعد تألقه في "كأس العرب" رفقة منتخب بلاده "الفدائي".وذكرت أن المسؤولين في الزمالك أبلغوا وكيل اللاعب باستعداد رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، لدفع المبلغ المالي المطلوب من نادي بتروجت للتفريط في خدمات حامد حمدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقررة في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.ولفتت إلى أن اللاعب الفلسطيني متمسك حتى الآن بالانتقال للنادي "الأبيض" خاصة أنه لا ينظر إلى الأمور المالية فقط، مشيرة إلى رفضه عرضا من نادي السويحلي الليبي مقابل مليوني دولار أمريكي كراتب سنوي ويحصل على نصف المبلغ فور التوقيع.ونوهت إلى أن الزمالك متمسك بحسم الصفقة وضم اللاعب بمجرد فتح باب القيد مجدداً بجدولة المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبيه ومدربيه السابقين.
الأخبار
