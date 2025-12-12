عربي
الزمالك يعتزم حسم صفقة نجم "كأس العرب"
الزمالك يعتزم حسم صفقة نجم "كأس العرب"
الزمالك يعتزم حسم صفقة نجم "كأس العرب"
مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا
مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Derar Khamis
تابعنا عبر
يعتزم مسؤولو نادي الزمالك المصري تأمين التعاقد مع أحد النجوم المتألقين في بطولة "كأس العرب 2025" المقامة حاليا في قطر، بعد دخول الأهلي منافسا بقوة.
وأفادت قناة "أون سبورت"، مساء الخميس، بأنه رغم أن نادي الزمالك قد تم إيقاف قيده لمنعه من تسجيل لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، فإنه يحاول اتمام تلك الصفقة، بشكل عاجل.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
مجتمع
نادي الزمالك يطالب السيسي بحل أزمة فريقه
23 نوفمبر, 11:59 GMT
وذكرت القناة المحلية أن مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم خط وسط فريق بتروجت المصري، بعد تألقه في "كأس العرب" رفقة منتخب بلاده "الفدائي".
وذكرت أن المسؤولين في الزمالك أبلغوا وكيل اللاعب باستعداد رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، لدفع المبلغ المالي المطلوب من نادي بتروجت للتفريط في خدمات حامد حمدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقررة في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
ولفتت إلى أن اللاعب الفلسطيني متمسك حتى الآن بالانتقال للنادي "الأبيض" خاصة أنه لا ينظر إلى الأمور المالية فقط، مشيرة إلى رفضه عرضا من نادي السويحلي الليبي مقابل مليوني دولار أمريكي كراتب سنوي ويحصل على نصف المبلغ فور التوقيع.
ونوهت إلى أن الزمالك متمسك بحسم الصفقة وضم اللاعب بمجرد فتح باب القيد مجدداً بجدولة المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبيه ومدربيه السابقين.
