الزيدي في أول خطاب له: سنواجة الفساد وسنبني اقتصادا متنوعا في العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/الزيدي-في-أول-خطاب-له-سنواجة-الفساد-وسنبني-اقتصادا-متنوعا-في-العراق-1113469179.html
الزيدي في أول خطاب له: سنواجة الفساد وسنبني اقتصادا متنوعا في العراق
الزيدي في أول خطاب له: سنواجة الفساد وسنبني اقتصادا متنوعا في العراق
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على "الشراكة الحقيقية وتجاوز الخلافات"، متعهدا بالعمل على مواجهة... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T12:24+0000
2026-05-16T12:25+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113468880_0:14:1744:995_1920x0_80_0_0_62ce0f8c829458f9b1c9b31afcd8758b.jpg
وقال الزيدي، خلال مراسم تسلمه منصب رئاسة الوزراء، إن مجلس النواب منح حكومته الثقة في "لحظة دقيقة من تاريخ العراق"، معتبرا أن هذه الثقة تمثل "عهدا والتزاما أمام الله والشعب والتاريخ".وأوضح رئيس الوزراء أن العراق عانى طويلا من الأزمات الاقتصادية والخدمية رغم ما يمتلكه من ثروات، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي ومالي شامل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليص معدلات البطالة من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني، مع ضمان توزيع عادل للفرص بعيدا عن التمييز والمحسوبية.وفي ملف الخدمات، أكد الزيدي أن حكومته ستولي اهتماما خاصا بقطاعي التعليم والصحة، عبر تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم المؤسسات الأكاديمية والعلمية، إلى جانب تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية في مختلف المدن والأرياف.وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن امتنانه للمرجعية الدينية العليا لما وصفه بمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدا أن طريق الإصلاح قد يكون صعبا لكنه "ليس مستحيلا"، وأن الحكومة ستعمل من أجل كل بيت عراقي وكل شاب يبحث عن فرصة عمل.وكان مجلس النواب العراقي قد منح، يوم الخميس الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
https://sarabic.ae/20260515/بوتين-مهنئا-الزيدي-لنيل-حكومته-ثقة-البرلمان-العراقي-نتطلع-إلى-تعزيز-التعاون-المشترك-1113451658.html
https://sarabic.ae/20260502/أردوغان-يؤكد-دعم-تشكيل-حكومة-جديدة-في-العراق-ويدعو-الزيدي-لزيارة-تركيا--1113069516.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113468880_92:0:1641:1162_1920x0_80_0_0_2458b7d8939473cf0e38aee2379a0691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الزيدي في أول خطاب له: سنواجة الفساد وسنبني اقتصادا متنوعا في العراق

12:24 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 12:25 GMT 16.05.2026)
© REUTERS Ahmed Saadرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© REUTERS Ahmed Saad
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على "الشراكة الحقيقية وتجاوز الخلافات"، متعهدا بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، كما شدد على أن حكومته ستتبنى برنامجا إصلاحيا شاملا لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام.
وقال الزيدي، خلال مراسم تسلمه منصب رئاسة الوزراء، إن مجلس النواب منح حكومته الثقة في "لحظة دقيقة من تاريخ العراق"، معتبرا أن هذه الثقة تمثل "عهدا والتزاما أمام الله والشعب والتاريخ".
وأوضح رئيس الوزراء أن العراق عانى طويلا من الأزمات الاقتصادية والخدمية رغم ما يمتلكه من ثروات، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي ومالي شامل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد الزيدي على أن مكافحة الفساد ستكون في صدارة أولويات الحكومة، مؤكدا أن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بل تحول إلى عائق أمام التنمية وتأخير مسيرة الدولة، متعهدا بحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليص معدلات البطالة من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني، مع ضمان توزيع عادل للفرص بعيدا عن التمييز والمحسوبية.
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
بوتين مهنئا الزيدي لنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك
أمس, 14:50 GMT
وفي ملف الخدمات، أكد الزيدي أن حكومته ستولي اهتماما خاصا بقطاعي التعليم والصحة، عبر تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم المؤسسات الأكاديمية والعلمية، إلى جانب تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية في مختلف المدن والأرياف.
وأضاف أن ملف الخدمات والبنى التحتية "لن يبقى رهين الوعود المؤجلة"، مشيرا إلى أن الحكومة ستطلق مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الخدمية، وستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق، إلى جانب تعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
أردوغان يؤكد دعم تشكيل حكومة جديدة في العراق ويدعو الزيدي لزيارة تركيا
2 مايو, 19:30 GMT
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن امتنانه للمرجعية الدينية العليا لما وصفه بمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدا أن طريق الإصلاح قد يكون صعبا لكنه "ليس مستحيلا"، وأن الحكومة ستعمل من أجل كل بيت عراقي وكل شاب يبحث عن فرصة عمل.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، يوم الخميس الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала