الزيدي في أول خطاب له: سنواجة الفساد وسنبني اقتصادا متنوعا في العراق

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على "الشراكة الحقيقية وتجاوز الخلافات"، متعهدا بالعمل على مواجهة... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T12:24+0000

وقال الزيدي، خلال مراسم تسلمه منصب رئاسة الوزراء، إن مجلس النواب منح حكومته الثقة في "لحظة دقيقة من تاريخ العراق"، معتبرا أن هذه الثقة تمثل "عهدا والتزاما أمام الله والشعب والتاريخ".وأوضح رئيس الوزراء أن العراق عانى طويلا من الأزمات الاقتصادية والخدمية رغم ما يمتلكه من ثروات، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي ومالي شامل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليص معدلات البطالة من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني، مع ضمان توزيع عادل للفرص بعيدا عن التمييز والمحسوبية.وفي ملف الخدمات، أكد الزيدي أن حكومته ستولي اهتماما خاصا بقطاعي التعليم والصحة، عبر تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم المؤسسات الأكاديمية والعلمية، إلى جانب تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية في مختلف المدن والأرياف.وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن امتنانه للمرجعية الدينية العليا لما وصفه بمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكدا أن طريق الإصلاح قد يكون صعبا لكنه "ليس مستحيلا"، وأن الحكومة ستعمل من أجل كل بيت عراقي وكل شاب يبحث عن فرصة عمل.وكان مجلس النواب العراقي قد منح، يوم الخميس الماضي، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.

