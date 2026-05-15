بوتين مهنئا الزيدي لنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة حصول حكومته على ثقة مجلس النواب العراقي، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن بوتين أكد في رسالته أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، والتي تقوم على “تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل”.
تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة من الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، بمناسبة نيله وحكومته الثقة في مجلس النواب، متمنياً لسيادته التوفيق في مهامه.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 15, 2026
وأشار السيد بوتين في رسالة التهنئة الى أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، التي…
وأشار الرئيس الروسي إلى تطلع موسكو لتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع بغداد في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، أمس الخميس، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.