رئيس الوزراء العراقي يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى بغداد

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، التزام حكومته بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T18:17+0000

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيدي استعرض البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء حدد ثلاثة مسارات رئيسية لعمل حكومته، يتمثل أولها في إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية. ودعا الزيدي، خلال كلمته، جميع البعثات الدبلوماسية إلى العودة لممارسة أعمالها في بغداد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "طريق الإصلاح يبدأ من الداخل" عبر مواجهة الفساد والترهل الإداري، مؤكداً العمل على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز الخدمات، وبناء مؤسسات رصينة، والانطلاق بالعراق نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية. وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في وقت سابق من اليوم الخميس، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.

