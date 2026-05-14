رئيس الوزراء العراقي يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويدعو البعثات الدبلوماسية للعودة إلى بغداد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، التزام حكومته بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى... 14.05.2026
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيدي استعرض البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء حدد ثلاثة مسارات رئيسية لعمل حكومته، يتمثل أولها في إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية. ودعا الزيدي، خلال كلمته، جميع البعثات الدبلوماسية إلى العودة لممارسة أعمالها في بغداد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "طريق الإصلاح يبدأ من الداخل" عبر مواجهة الفساد والترهل الإداري، مؤكداً العمل على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز الخدمات، وبناء مؤسسات رصينة، والانطلاق بالعراق نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية. وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في وقت سابق من اليوم الخميس، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، التزام حكومته بإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى استئناف عملها في العاصمة بغداد، وذلك عقب نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيدي
استعرض البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء حدد ثلاثة مسارات رئيسية لعمل حكومته، يتمثل أولها في إصلاح المنظومة الأمنية عبر حصر السلاح بيد الدولة
، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالديمقراطية.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالإصلاح الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وبناء نظام مالي ومصرفي متين، فيما يركز المسار الثالث على البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية، إلى جانب رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، وحماية الطفولة، وتمكين المرأة.
ودعا الزيدي، خلال كلمته، جميع البعثات الدبلوماسية إلى العودة لممارسة أعمالها في بغداد
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "طريق الإصلاح يبدأ من الداخل" عبر مواجهة الفساد والترهل الإداري، مؤكداً العمل على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز الخدمات، وبناء مؤسسات رصينة، والانطلاق بالعراق نحو الحوكمة والحكومة الإلكترونية.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في وقت سابق من اليوم الخميس، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي.