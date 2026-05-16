لماذا لا يوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لماذا لا يوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟
سبوتنيك عربي
عاد فيروس "هانتا" إلى واجهة الاهتمام العالمي بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات مرتبطة بسلالة "الأنديز" على متن سفينة سياحية، ما أعاد طرح تساؤلات حول أسباب غياب لقاح... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الخبيرة الروسية في علم الفيروسات، ناتاليا ساتاييفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تطوير لقاح ضد فيروس "هانتا" يواجه عدة تعقيدات علمية وطبية، أبرزها التنوع الكبير في سلالات الفيروس، واختلاف طبيعة العدوى من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى محدودية انتشاره مقارنة بفيروسات عالمية أخرى مثل كورونا أو الإنفلونزا".
© AP Photo / Manu Fernandezيتم إنزال الركاب من السفينة السياحية "MV Hondius" —التي تفشى فيها فيروس "هانتا"— في ميناء غراناديلا بجزيرة تينيريفي، جزر الكناري، إسبانيا، يوم الأحد 10 مايو 2026
يتم إنزال الركاب من السفينة السياحية MV Hondius —التي تفشى فيها فيروس هانتا— في ميناء غراناديلا بجزيرة تينيريفي، جزر الكناري، إسبانيا، يوم الأحد 10 مايو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
عاد فيروس "هانتا" إلى واجهة الاهتمام العالمي بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات مرتبطة بسلالة "الأنديز" على متن سفينة سياحية، ما أعاد طرح تساؤلات حول أسباب غياب لقاح فعّال حتى اليوم، رغم خطورة الفيروس وارتفاع معدل الوفيات في بعض سلالاته.
وقالت الخبيرة الروسية في علم الفيروسات، ناتاليا ساتاييفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تطوير لقاح ضد فيروس "هانتا" يواجه عدة تعقيدات علمية وطبية، أبرزها التنوع الكبير في سلالات الفيروس، واختلاف طبيعة العدوى من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى محدودية انتشاره مقارنة بفيروسات عالمية أخرى مثل كورونا أو الإنفلونزا".
وأوضحت ساتاييفا أن فيروسات "هانتا" تنتقل أساسًا من القوارض إلى الإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو فضلات الحيوانات المصابة، فيما تُعد حالات انتقال العدوى بين البشر نادرة للغاية وتقتصر تقريبًا على سلالة "الأنديز" الموجودة في أمريكا الجنوبية.
ويرى خبراء أن محدودية انتشار المرض عالميًا كانت أحد الأسباب التي خفّضت حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير لقاح تجاري واسع النطاق، خاصة أن أغلب الإصابات تُسجل ضمن بؤر جغرافية محددة وفي ظروف بيئية معينة.
Пассажир круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, проходит дезинфекцию на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тенерифе-Южный (Канарские острова, Испания) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
وسائط متعددة
صور للحظة إجلاء ركاب السفينة المنكوبة بفايروس "هانتا"... صور
11 مايو, 12:54 GMT
كما أن الفيروس لا يمتلك نمطًا وبائيًا مستمرًا على مدار العام، ما يجعل شركات الأدوية أقل اندفاعًا نحو استثمارات مكلفة قد لا تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، مقارنة بالأمراض واسعة الانتشار.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التعامل مع فيروس "هانتا" يعتمد حاليًا على الوقاية والكشف المبكر والرعاية الداعمة، إذ لا يوجد حتى الآن علاج نوعي مباشر أو لقاح معتمد عالميًا.
ويؤكد متخصصون أن تطوير لقاحات ضد فيروسات تنتقل من الحيوانات إلى البشر يبقى أكثر تعقيدًا من الفيروسات البشرية التقليدية، بسبب تغير السلالات وصعوبة إجراء تجارب سريرية واسعة على أعداد كبيرة من المصابين.

وفي الوقت نفسه، شددت منظمة الصحة العالمية على أن خطر تحول فيروس "هانتا" إلى جائحة عالمية يبقى منخفضًا جدًا، مؤكدة أن الفيروس "لا ينتشر بالطريقة نفسها التي انتشر بها كوفيد-19".

ورغم ذلك، يحذر خبراء الصحة من أن خطورة "هانتا" تكمن في شدة مضاعفاته، إذ قد يؤدي إلى فشل تنفسي حاد أو متلازمات نزفية قاتلة، خصوصًا عند تأخر التشخيص أو غياب الرعاية الطبية السريعة.
ويواصل الباحثون في عدة دول العمل على تطوير لقاحات تجريبية وتقنيات مناعية جديدة، لكن الوصول إلى لقاح شامل وفعّال لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب طويلة الأمد.
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: فيروس "هانتا" يصعب انتقاله من شخص لآخر
