مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: فيروس "هانتا" يصعب انتقاله من شخص لآخر

صرح ديفيد فيتر، مدير قسم صحة الهجرة العالمية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بـالولايات المتحدة، بأن فيروس "الأنديز" هو فيروس "هانتا" الوحيد الذي... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيتر في مؤتمر صحافي: "إنه ليس مسببًا جديدًا للمرض، ويصعب انتشاره للغاية. هذه سلالة مختلفة؛ فلدينا فيروس هانتا في الولايات المتحدة، وهذه سلالة مختلفة عنه. وفيروس هانتا هذا، فيروس الأنديز، هو السلالة الوحيدة التي تنتقل من شخص لآخر، ولكن كما ذكرت، يصعب انتشاره للغاية، حيث يتطلب الاتصال الوثيق بإفرازات الجسم، أو التنفس، أو مشاركة الأدوات الشخصية بشكل حميم كفرشاة الأسنان وما إلى ذلك. لذا فهو يختلف تمامًا عن الفيروسات التنفسية".وأفادت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية، لاحقًا بأن الطائرة التي كانت تقل الأميركيين الذين تم إجلاؤهم من السفينة، هبطت في نبراسكا، حيث أكد المركز الطبي بجامعة نبراسكا إصابة شخص واحد بالفيروس دون ظهور أعراض عليه.يُذكر أنه تم الإبلاغ عن تفشي فيروس "هانتا" المميت على متن السفينة السياحية الهولندية "إم في هوندوس"، التي كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع سبع إصابات، ثلاث منها مميتة. ووصلت السفينة يوم الأحد إلى سواحل تينيريفي بجزر الكناري.وتعد فيروسات "هانتا" مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عبر ملامسة القوارض، ويمكن أن تسبب حمى نزفية مصحوبة بمتلازمة كلوية ومتلازمة "هانتا" الرئوية.

