مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: فيروس "هانتا" يصعب انتقاله من شخص لآخر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: فيروس "هانتا" يصعب انتقاله من شخص لآخر
سبوتنيك عربي
00:10 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 00:37 GMT 12.05.2026)
© AP Photo / Manu Fernandezيتم إنزال الركاب من السفينة السياحية "MV Hondius" —التي تفشى فيها فيروس "هانتا"— في ميناء غراناديلا بجزيرة تينيريفي، جزر الكناري، إسبانيا، يوم الأحد 10 مايو 2026
صرح ديفيد فيتر، مدير قسم صحة الهجرة العالمية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بـالولايات المتحدة، بأن فيروس "الأنديز" هو فيروس "هانتا" الوحيد الذي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، مؤكدًا أن هذه العملية بالغة الصعوبة.
وقال فيتر في مؤتمر صحافي: "إنه ليس مسببًا جديدًا للمرض، ويصعب انتشاره للغاية. هذه سلالة مختلفة؛ فلدينا فيروس هانتا في الولايات المتحدة، وهذه سلالة مختلفة عنه. وفيروس هانتا هذا، فيروس الأنديز، هو السلالة الوحيدة التي تنتقل من شخص لآخر، ولكن كما ذكرت، يصعب انتشاره للغاية، حيث يتطلب الاتصال الوثيق بإفرازات الجسم، أو التنفس، أو مشاركة الأدوات الشخصية بشكل حميم كفرشاة الأسنان وما إلى ذلك. لذا فهو يختلف تمامًا عن الفيروسات التنفسية".
وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الاثنين، أن أحد الأميركيين السبعة عشر الذين تم إجلاؤهم من سفينة سياحية شهدت تفشي فيروس "هانتا"، ظهرت عليه أعراض خفيفة، بينما ثبتت إصابة شخص آخر بسلالة "الأنديز" من الفيروس.
وأفادت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية، لاحقًا بأن الطائرة التي كانت تقل الأميركيين الذين تم إجلاؤهم من السفينة، هبطت في نبراسكا، حيث أكد المركز الطبي بجامعة نبراسكا إصابة شخص واحد بالفيروس دون ظهور أعراض عليه.
يُذكر أنه تم الإبلاغ عن تفشي فيروس "هانتا" المميت على متن السفينة السياحية الهولندية "إم في هوندوس"، التي كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.
وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع سبع إصابات، ثلاث منها مميتة. ووصلت السفينة يوم الأحد إلى سواحل تينيريفي بجزر الكناري.
Пассажир круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, проходит дезинфекцию на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тенерифе-Южный (Канарские острова, Испания) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
وتعد فيروسات "هانتا" مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عبر ملامسة القوارض، ويمكن أن تسبب حمى نزفية مصحوبة بمتلازمة كلوية ومتلازمة "هانتا" الرئوية.
