مصر وإريتريا ترفضان التدخلات الخارجية بالبحر الأحمر وتدعمان خطا ملاحيا بين البلدين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر وإريتريا ترفضان التدخلات الخارجية بالبحر الأحمر وتدعمان خطا ملاحيا بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكدت مصر وإريتريا، اليوم السبت، أهمية تعزيز التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار البحر الأحمر، مع التشديد على أن إدارة وأمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
أفريقيا
العالم
العالم العربي
مصر وإريتريا ترفضان التدخلات الخارجية بالبحر الأحمر وتدعمان خطا ملاحيا بين البلدين

12:05 GMT 16.05.2026
© Photo / Egypt MFAوزيرا الخارجية والنقل المصريان، بدر عبد العاطي، وكامل الوزير، يلتقيان بالرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، أسمرة، 16 مايو/ أيار 2026
أكدت مصر وإريتريا، اليوم السبت، أهمية تعزيز التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار البحر الأحمر، مع التشديد على أن إدارة وأمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير النقل المصري، كامل الوزير، مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، في عاصمة إريتريا أسمرة، بحثوا فيه تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، إذ أكدت القاهرة أن استقرار المنطقة يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، مع استمرار التنسيق بشأن ملفات السودان والصومال، ودعم الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة ومؤسساتها الوطنية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: " فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزير، بدر عبد العاطي، على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممرا استراتيجيا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه، مؤكدا دعم مصر لرؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه".

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
15 فبراير, 12:43 GMT
كما حملت الزيارة بعدا اقتصاديا وتنمويا، إذ بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ واللوجستيات، إلى جانب التعدين والثروة السمكية والصناعات الدوائية، مع الإعلان عن دعم تشغيل خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
