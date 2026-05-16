مصر وإريتريا ترفضان التدخلات الخارجية بالبحر الأحمر وتدعمان خطا ملاحيا بين البلدين

أكدت مصر وإريتريا، اليوم السبت، أهمية تعزيز التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار البحر الأحمر، مع التشديد على أن إدارة وأمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول...

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير النقل المصري، كامل الوزير، مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، في عاصمة إريتريا أسمرة، بحثوا فيه تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، إذ أكدت القاهرة أن استقرار المنطقة يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، مع استمرار التنسيق بشأن ملفات السودان والصومال، ودعم الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة ومؤسساتها الوطنية.كما حملت الزيارة بعدا اقتصاديا وتنمويا، إذ بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ واللوجستيات، إلى جانب التعدين والثروة السمكية والصناعات الدوائية، مع الإعلان عن دعم تشغيل خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

