https://sarabic.ae/20260215/مصر-نرفض-أي-محاولات-من-أطراف-خارجية-لفرض-نفسها-كشريك-في-حوكمة-البحر-الأحمر-1110384975.html
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، ثوابت الموقف المصري تجاه قضيتي المياه والبحر الأحمر. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T12:43+0000
2026-02-15T12:43+0000
2026-02-15T12:43+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e01fecf9a3d76f2b1ecffd34c2ac064.jpg
وشدد خلال لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول أفريقية على هامش قمة الاتحاد في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، على أن "الحصول على مياه شرب حق إنساني أساسي لا غنى عنه"، مؤكدا "دعم مصر لاعتماد رؤية أفريقيا للمياه 2063، التي تقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، خاصة في ما يتعلق بالأنهار المشتركة والعابرة للحدود".وفيما يخص البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية المصري، أن حوكمته يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له، مع رفض أي تدخلات خارجية، مشيرا إلى العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز التعاون والتنمية والأمن في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260108/وزير-الخارجية-المصري-حوكمة-البحر-الأحمر-تظل-شأنا-أصيلا-وحصريا-للدول-المشاطئة-له-1109032101.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_549c5cfc3ee23f2d951a12ceab756f70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أفريقيا
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أفريقيا
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، ثوابت الموقف المصري تجاه قضيتي المياه والبحر الأحمر.
وشدد خلال لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول أفريقية على هامش قمة الاتحاد في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، على أن "الحصول على مياه شرب حق إنساني أساسي لا غنى عنه"، مؤكدا "دعم مصر لاعتماد رؤية أفريقيا للمياه 2063، التي تقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، خاصة في ما يتعلق بالأنهار المشتركة والعابرة للحدود".
وفيما يخص البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية المصري، أن حوكمته يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له، مع رفض أي تدخلات خارجية، مشيرا إلى العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز التعاون والتنمية والأمن في المنطقة.