مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/مصر-نرفض-أي-محاولات-من-أطراف-خارجية-لفرض-نفسها-كشريك-في-حوكمة-البحر-الأحمر-1110384975.html
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، ثوابت الموقف المصري تجاه قضيتي المياه والبحر الأحمر. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T12:43+0000
2026-02-15T12:43+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e01fecf9a3d76f2b1ecffd34c2ac064.jpg
وشدد خلال لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول أفريقية على هامش قمة الاتحاد في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، على أن "الحصول على مياه شرب حق إنساني أساسي لا غنى عنه"، مؤكدا "دعم مصر لاعتماد رؤية أفريقيا للمياه 2063، التي تقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، خاصة في ما يتعلق بالأنهار المشتركة والعابرة للحدود".وفيما يخص البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية المصري، أن حوكمته يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له، مع رفض أي تدخلات خارجية، مشيرا إلى العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز التعاون والتنمية والأمن في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260108/وزير-الخارجية-المصري-حوكمة-البحر-الأحمر-تظل-شأنا-أصيلا-وحصريا-للدول-المشاطئة-له-1109032101.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_549c5cfc3ee23f2d951a12ceab756f70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أفريقيا
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أفريقيا

مصر: نرفض أي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر

12:43 GMT 15.02.2026
© REUTERS Mohamed Abd El Ghanyوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، ثوابت الموقف المصري تجاه قضيتي المياه والبحر الأحمر.
وشدد خلال لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول أفريقية على هامش قمة الاتحاد في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، على أن "الحصول على مياه شرب حق إنساني أساسي لا غنى عنه"، مؤكدا "دعم مصر لاعتماد رؤية أفريقيا للمياه 2063، التي تقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، خاصة في ما يتعلق بالأنهار المشتركة والعابرة للحدود".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع مشترك مع مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
وزير الخارجية المصري: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له
8 يناير, 16:24 GMT
وفيما يخص البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية المصري، أن حوكمته يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له، مع رفض أي تدخلات خارجية، مشيرا إلى العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز التعاون والتنمية والأمن في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала