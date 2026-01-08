https://sarabic.ae/20260108/وزير-الخارجية-المصري-حوكمة-البحر-الأحمر-تظل-شأنا-أصيلا-وحصريا-للدول-المشاطئة-له-1109032101.html
وزير الخارجية المصري: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قضايا إقليمية ودولية بينها الأزمة في أوكرانيا، وتطورات الأوضاع... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية، في بيان على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.وقال البيان إنه "عقب اجتماع عبد العاطي مع كالاس، شدد الوزير المصري على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وفيما يخص اليمن، أكد عبد العاطي أن "حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده".كما نوّه عبد العاطي إلى موقف مصر، "الرافض لانتهاك سيادة لبنان وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه"، وتطرق إلى الأوضاع في سوريا، مشددًا على "أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين".
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية، في بيان على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.
وقال البيان إنه "عقب اجتماع عبد العاطي مع كالاس، شدد الوزير المصري على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي
والدولي".
وفيما يخص اليمن، أكد عبد العاطي أن "حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده".
وشدد على "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية
وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية".
كما نوّه عبد العاطي إلى موقف مصر
، "الرافض لانتهاك سيادة لبنان وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه"، وتطرق إلى الأوضاع في سوريا، مشددًا على "أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين".