وزير الخارجية المصري: نرفض تقسيم السودان ونؤكد أن أمنه من أمن مصر

وزير الخارجية المصري: نرفض تقسيم السودان ونؤكد أن أمنه من أمن مصر

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم السودان أو إضعاف دولته"، مشددًا على أن القاهرة "لا يمكن أن تقبل...

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "أي مساس بالأمن القومي السوداني يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري"، مؤكدًا أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر".وشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين القوات المسلحة السودانية وأي ميليشيات أخرى"، لافتًا إلى أن "مصر لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها الوجودية".وفي الشأن الإقليمي، أكد وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدول ووحدة أراضيها".كما دعا إلى "الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق حل مستدام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

