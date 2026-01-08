https://sarabic.ae/20260108/وزير-الخارجية-المصري-نرفض-تقسيم-السودان-ونؤكد-أن-أمنه-من-أمن-مصر-1109026926.html
وزير الخارجية المصري: نرفض تقسيم السودان ونؤكد أن أمنه من أمن مصر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم السودان أو إضعاف دولته"، مشددًا على أن القاهرة "لا يمكن أن تقبل بوجود كيانات موازية أو بانهيار مؤسسات الدولة السودانية".
2026-01-08T13:27+0000
2026-01-08T13:27+0000
2026-01-08T13:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "أي مساس بالأمن القومي السوداني يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري"، مؤكدًا أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر".وشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين القوات المسلحة السودانية وأي ميليشيات أخرى"، لافتًا إلى أن "مصر لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها الوجودية".وفي الشأن الإقليمي، أكد وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدول ووحدة أراضيها".كما دعا إلى "الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق حل مستدام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم السودان أو إضعاف دولته"، مشددًا على أن القاهرة "لا يمكن أن تقبل بوجود كيانات موازية أو بانهيار مؤسسات الدولة السودانية".
وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن "أي مساس بالأمن القومي السوداني يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري"، مؤكدًا أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر".
وشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين القوات المسلحة السودانية وأي ميليشيات أخرى"، لافتًا إلى أن "مصر لن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها الوجودية".
وفي الشأن الإقليمي، أكد وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بما يسمى "إقليم أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة "تمثل سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدول ووحدة أراضيها".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد عبد العاطي، على رفض القاهرة لأي إجراءات تهدف إلى تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة فتح معبر رفح من الاتجاهين دون عوائق.
كما دعا إلى "الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق حل مستدام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع
، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.