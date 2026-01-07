https://sarabic.ae/20260107/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-نتوقع-زيادة-وتيرة-الحرب-رغم-المساعي-الدولية-للحل-1109001340.html
"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة وتيرة الحرب رغم المساعي الدولية للحل
سبوتنيك عربي
2026-01-07T20:14+0000
2026-01-07T20:14+0000
2026-01-07T20:14+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_af7d213c126f8aa83505707096f31d66.png
وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أكثر طرفين يعملان لوقف إطلاق النار هما جنود طرفي الحرب، لأنهم القابضين على الزناد والمكتويين بنار الحرب، لكن داعمي الطرفين من الساسة الذين يقبعون خلف الحدود أو في بيوتهم في المناطق الآمنة هم الذين يعملون لإطالة أمد الحرب".وأضاف: "صحيح قد يحكم العسكر وقد يدفعون ثمنًا كبيرًا ويقدمون أكبر التضحيات، لكن سبب كل هذه الأزمات والصراعات والدمار الحاصل هم المدنيون الطفيليون، الذين يقفون من خلف طرفي الحرب ويشاركهم في ذلك الدول والمحاور، التي لديها مصالح من استمرار الحرب".وأشار "رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان"، إلى أنه "إذا وعى طرفي النزاع الدرس لوقفت الحرب في أقرب وقت واستراح الناس ودام السلام والاستقرار، وعلى كل حال أتوقع أن زيادة وتيرة الحرب هذه الأيام قد يعجل بالمفاوضات والحل الجذري للأزمة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أحمد عبد الوهاب
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c05d13c5faefdefe0e5280c38a265d91.png
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أنه "كلما ازدادت وتيرة الحرب والتصعيد في الجبهات نتفاءل باقتراب المفاوضات المؤدية إلى السلام، وذلك بناء على بعض الشواهد كمبادرة الرباعية وتحريك منبر جدة وتململ دول مؤثرة من استمرار الحرب في السودان".
وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء: "أكثر طرفين يعملان لوقف إطلاق النار هما جنود طرفي الحرب، لأنهم القابضين على الزناد والمكتويين بنار الحرب
، لكن داعمي الطرفين من الساسة الذين يقبعون خلف الحدود أو في بيوتهم في المناطق الآمنة هم الذين يعملون لإطالة أمد الحرب".
وأضاف: "صحيح قد يحكم العسكر وقد يدفعون ثمنًا كبيرًا ويقدمون أكبر التضحيات، لكن سبب كل هذه الأزمات والصراعات
والدمار الحاصل هم المدنيون الطفيليون، الذين يقفون من خلف طرفي الحرب ويشاركهم في ذلك الدول والمحاور، التي لديها مصالح من استمرار الحرب".
وأشار "رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان"، إلى أنه "إذا وعى طرفي النزاع الدرس لوقفت الحرب في أقرب وقت واستراح الناس ودام السلام والاستقرار، وعلى كل حال أتوقع أن زيادة وتيرة الحرب
هذه الأيام قد يعجل بالمفاوضات والحل الجذري للأزمة".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية
عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.