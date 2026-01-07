https://sarabic.ae/20260107/الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-لـسبوتنيك-نتوقع-زيادة-وتيرة-الحرب-رغم-المساعي-الدولية-للحل-1109001340.html

"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لـ"سبوتنيك": نتوقع زيادة وتيرة الحرب رغم المساعي الدولية للحل

2026-01-07T20:14+0000

2026-01-07T20:14+0000

2026-01-07T20:14+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_af7d213c126f8aa83505707096f31d66.png

وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أكثر طرفين يعملان لوقف إطلاق النار هما جنود طرفي الحرب، لأنهم القابضين على الزناد والمكتويين بنار الحرب، لكن داعمي الطرفين من الساسة الذين يقبعون خلف الحدود أو في بيوتهم في المناطق الآمنة هم الذين يعملون لإطالة أمد الحرب".وأضاف: "صحيح قد يحكم العسكر وقد يدفعون ثمنًا كبيرًا ويقدمون أكبر التضحيات، لكن سبب كل هذه الأزمات والصراعات والدمار الحاصل هم المدنيون الطفيليون، الذين يقفون من خلف طرفي الحرب ويشاركهم في ذلك الدول والمحاور، التي لديها مصالح من استمرار الحرب".وأشار "رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان"، إلى أنه "إذا وعى طرفي النزاع الدرس لوقفت الحرب في أقرب وقت واستراح الناس ودام السلام والاستقرار، وعلى كل حال أتوقع أن زيادة وتيرة الحرب هذه الأيام قد يعجل بالمفاوضات والحل الجذري للأزمة".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

