مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في البلاد

صرح المسؤول السابق في الحكومة السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي، فيما يتعلق بالوضع الراهن في السودان، بأن "السيناريو القادم بعد أن انحصرت الحرب في الجزء الغربي... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ربيع عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ينظر للسيناريو القادم أو يقال أنه أكثر تعقيدا، هذا إشارة إلى أن التمرد قد تحول بفعل ذلك الانتشار لعصابات تجيد الكر والفر في منطقة واسعة، لكنها بهذا الشكل تؤكد حتمية القضاء عليها بفعل ذلك السلوك، الذي ينفي معه صفة الجيش، الذي يمتاز بالقدرة المهنية، وهي بالتالي تلعب على إطالة الوقت دون تحقيق ما تستهدفه من انتصار".وتابع: "السيناريو القادم يقضي بحتمية خضوع المليشيا لما تضمنته مبادرة جدة وتجميعها في مناطق محددة ونزع السلاح والتسريح والدمج للمقاتلين إذا وجد الصالح منهم، هذه النهاية المتوقعة تقودنا للقول، بأنه لابد من مقررات جدة مهما طال الزمن، وحرب العصابات بمناحي أفريقيا المختلفة، هكذا تكون نتائجها عندما نمر بوقائع التاريخ، حيث لا فرق أو اختلاف".ولفت المسؤول السابق في الحكومة السودانية إلى أن "الخطورة في حرب السودان، أنها في هذه المرحلة قد جعلت المليشيا تلجأ نحو تجريف وتهجير السكان في مناطق تعتبر من حواضنها، بمعنى أنها قد صوبت البنادق نحو أهلها، مما خلق واقعًا سيقود لا محالة نحو مصير، الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

