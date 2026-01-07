مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260107/مسؤول-سوداني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-السيناريو-المتوقع-لنهاية-الحرب-في-البلاد-1109000767.html
مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في البلاد
مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح المسؤول السابق في الحكومة السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي، فيما يتعلق بالوضع الراهن في السودان، بأن "السيناريو القادم بعد أن انحصرت الحرب في الجزء الغربي... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T19:52+0000
2026-01-07T19:52+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107115362_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eb335b6040c7a6ba4aa738ee61a3d444.jpg
وأضاف ربيع عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ينظر للسيناريو القادم أو يقال أنه أكثر تعقيدا، هذا إشارة إلى أن التمرد قد تحول بفعل ذلك الانتشار لعصابات تجيد الكر والفر في منطقة واسعة، لكنها بهذا الشكل تؤكد حتمية القضاء عليها بفعل ذلك السلوك، الذي ينفي معه صفة الجيش، الذي يمتاز بالقدرة المهنية، وهي بالتالي تلعب على إطالة الوقت دون تحقيق ما تستهدفه من انتصار".وتابع: "السيناريو القادم يقضي بحتمية خضوع المليشيا لما تضمنته مبادرة جدة وتجميعها في مناطق محددة ونزع السلاح والتسريح والدمج للمقاتلين إذا وجد الصالح منهم، هذه النهاية المتوقعة تقودنا للقول، بأنه لابد من مقررات جدة مهما طال الزمن، وحرب العصابات بمناحي أفريقيا المختلفة، هكذا تكون نتائجها عندما نمر بوقائع التاريخ، حيث لا فرق أو اختلاف".ولفت المسؤول السابق في الحكومة السودانية إلى أن "الخطورة في حرب السودان، أنها في هذه المرحلة قد جعلت المليشيا تلجأ نحو تجريف وتهجير السكان في مناطق تعتبر من حواضنها، بمعنى أنها قد صوبت البنادق نحو أهلها، مما خلق واقعًا سيقود لا محالة نحو مصير، الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
مسؤول سوداني سابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في البلاد

19:52 GMT 07.01.2026
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Marwan Ali
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح المسؤول السابق في الحكومة السودانية الدكتور ربيع عبد العاطي، فيما يتعلق بالوضع الراهن في السودان، بأن "السيناريو القادم بعد أن انحصرت الحرب في الجزء الغربي من ولاية كردفان ودارفور، قد يكون أكثر تعقيدا بأن يتحول التمرد إلى حرب عصابات وهنا يتأكد حتمية القضاء عليه من جانب الجيش وليس التعامل معه".
وأضاف ربيع عبد العاطي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ينظر للسيناريو القادم أو يقال أنه أكثر تعقيدا، هذا إشارة إلى أن التمرد قد تحول بفعل ذلك الانتشار لعصابات تجيد الكر والفر في منطقة واسعة، لكنها بهذا الشكل تؤكد حتمية القضاء عليها بفعل ذلك السلوك، الذي ينفي معه صفة الجيش، الذي يمتاز بالقدرة المهنية، وهي بالتالي تلعب على إطالة الوقت دون تحقيق ما تستهدفه من انتصار".
وتابع: "السيناريو القادم يقضي بحتمية خضوع المليشيا لما تضمنته مبادرة جدة وتجميعها في مناطق محددة ونزع السلاح والتسريح والدمج للمقاتلين إذا وجد الصالح منهم، هذه النهاية المتوقعة تقودنا للقول، بأنه لابد من مقررات جدة مهما طال الزمن، وحرب العصابات بمناحي أفريقيا المختلفة، هكذا تكون نتائجها عندما نمر بوقائع التاريخ، حيث لا فرق أو اختلاف".
ولفت المسؤول السابق في الحكومة السودانية إلى أن "الخطورة في حرب السودان، أنها في هذه المرحلة قد جعلت المليشيا تلجأ نحو تجريف وتهجير السكان في مناطق تعتبر من حواضنها، بمعنى أنها قد صوبت البنادق نحو أهلها، مما خلق واقعًا سيقود لا محالة نحو مصير، الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى".
كارثة قرية ترسين السودانية بجبل مرة في دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
السودان: الوضع الإنساني يتفاقم..والمدنيون يدفعون فاتورة الحرب من أرواحهم
4 يناير, 19:23 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
