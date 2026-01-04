عربي
أمساليوم
بث مباشر
السودان: الوضع الإنساني يتفاقم..والمدنيون يدفعون فاتورة الحرب من أرواحهم
السودان: الوضع الإنساني يتفاقم..والمدنيون يدفعون فاتورة الحرب من أرواحهم
وبحسب مراقبون، فإن عمليات عسكرية شنها الطيران طالت العديد من المناطق المدنية والخدمية في إقليم دارفور، كما أودت بحياة أعداد كبيرة من أبناء الإقليم الذي يعاني منذ سنوات من القتال والحصار، وحذرت جهات ومنظمات مدنية سودانية وإقليمية من أن استهداف المناطق المدنية يعمق الأزمة الإنسانية ويقوض أي جهود لحماية السكان أو توفير الحد الأدنى من الخدمات في المناطق المتضررة.وطالبت منظمات المجتمع المدني السودانية، بوقف فوري للهجمات على الأعيان المدنية، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.ولفتت المنظمات إلى أن، هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه إقليم دارفور من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، مع نقص حاد في الخدمات الصحية والغذائية، وسط مخاوف من أن تؤدي العمليات العسكرية المتواصلة إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم معاناة المدنيين.بدورها طالبت عدد من الحركات والقوى السياسية بفرض حظر طيران فوق إقليم دارفور لتجنب المجازر اليومية ضد المدنيين، علاوة على ضرورة محاسبة كل من يثبت ارتكابه لتلك الانتهاكات الإنسانية والحقوقية ضد المدنيين.السؤال الصعبفي البداية يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: هذه الحرب الآن خارجة عن إرادة السودانيين تماما، و هنا أعني المعسكرين معسكر الدولة السودانية الذي تترأسه القوات المسلحة و تحت عباءتها الحركات المسلحة من كل أقاليم السودان و معسكر التمرد الذي يقوده قوات الدعم السريع و يضم قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أصبحت حرب دول أخرى تدور على أرض السودان و يدفع ثمنها جسد و حياة و سلامة و مستقبل إنسان السودان في كل أرجائه رغم أن الحياة أفضل بكثير في داخل الأراضي التي يسيطر عليها معسكر الدولة.وتابع علي: هناك سؤال لا يستطيع أي مراقب الإجابة عنه..متى تضع الحرب أوزارها، لأن الحسم العسكري لأي جهة لازال بعيدا و غير ممكن، و هذا ما يجعل الدعوة للتفاوض تتطلب جهودا كبيرة من أي جهة تريد التوسط، وعليها أن تكون غير متورطة في هذه الحرب بدعم طرف ثم يجب أن تكون جهة قوية و لها نفوذ واسع، و هذا ما كان مأمولا من المملكة العربية السعودية و لكن بعد التصعيد الأخير بين المملكة ودولة الإمارات، أعتقد أن جهود الرباعية سوف تضعف بسبب تباين الرؤى بين الدولتين.الأزمة السودانيةولفت المحلل السياسي، في ظل ما يحدث الآن على الأرض يجب أن يبرز دور آخر لدولة لها نفوذ دبلوماسي و تجربة معتبرة في فن الوساطة و التهدئة، و قيادة حوار بين الأطراف الإقليمية المحتربة سياسيا و مخابراتيا داخل السودان، هذه الدور عربيا قد يكون لقطر أو عمان، دور جيد لتهدئة الأوضاع بين الدولتين الخليجيتين الفاعلتين في الأزمة السودانية، أما دوليا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع ملف السودان بدون ثقل كبير رغم تصريحات ترامب الأخيرة عقب زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، و لكن يبدو أنه مزدحم بأزمات أكثر أهمية بالنسبة له في أمريكا اللاتينية و أوكرانيا وقضية الشرق الأوسط الدائمة فلسطين /إسرائيل.وقال علي، ننتظر الخطوة المصرية القادمة لدفع عملية التفاوض، يبدو أنها أصبحت اللاعب الوحيد داخل الرباعية الذي يحتفظ بمسافة واحدة من دول الرباعية، و أيضا يضع ملف السودان على أولى أجنداته، بوصفه ملف أمن قومي للدولة المصرية، لكن عليها أولا تجاوز الخلاف السعودي الإماراتي الذي أصبح يهدد أو يقلق الأوضاع السياسية و الأمنية في البحر الأحمر.وختم، هذا كله يجعلنا بكل أسف لا نستطيع أن نأمل بدور سوداني فاعل يسهم في إنهاء الحرب، حيث أن الأطراف السودانية مستسلمة لإرادة الدول الإقليمية و الدولية، بشكل كبير وغير مسبوق في عرف السيادة خلال تاريخ هذا البلد سيء الحظ فعلا.المعاناة تتفاقممن جانبها تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "رغم النداءات المتكررة إقليميا ودوليا، ما تزال المعاناة الإنسانية في السودان تتفاقم، ويستمر نزيف دم المواطن بلا رادع".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، لقد أثبت الواقع أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد مجدية، ولم تحدث أي أثر حقيقي في وقف آلة الحرب أو حماية المدنيين، إن قصف المواطنين بالأمس في دامرة" غرير"واستهداف مستشفى" الزرق" ليس حادثا معزولا، بل حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، سبقتها جرائم ولن تكون الأخيرة ما لم يتخذ إجراء حاسم.وتابعت لقاوة، الدعوة اليوم لإنهاء تلك المأساة لا تحتمل مزيدا من التسويف، وقف الحرب يتطلب آلية دولية ملزمة وفاعلة، تتجاوز لغة النداءات إلى إجراءات تنفيذية رادعة، بما في ذلك فرض تدابير تحت الفصل السابع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم دون انتقائية.ولفتت لقاوة، إلى أن، ترك السودان رهينة للحرب العبثية هو تواطؤ بالصمت، والواجب الأخلاقي والقانوني يفرض التحرك الآن لا غدا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
2026
كل المواضيع
حصري
شهد إقليم دارفور خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا جديدا أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين وتفاقم الأزمات الإنسانية، فلم تعد هناك مناطق آمنة للنازحين أو المواطنين، جاءت تلك العمليات رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خروج الوضع الإنساني عن السيطرة في ظل التصريحات المتناقضة حول التهدئة والتصعيد.
وبحسب مراقبون، فإن عمليات عسكرية شنها الطيران طالت العديد من المناطق المدنية والخدمية في إقليم دارفور، كما أودت بحياة أعداد كبيرة من أبناء الإقليم الذي يعاني منذ سنوات من القتال والحصار، وحذرت جهات ومنظمات مدنية سودانية وإقليمية من أن استهداف المناطق المدنية يعمق الأزمة الإنسانية ويقوض أي جهود لحماية السكان أو توفير الحد الأدنى من الخدمات في المناطق المتضررة.
وطالبت منظمات المجتمع المدني السودانية، بوقف فوري للهجمات على الأعيان المدنية، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ولفتت المنظمات إلى أن، هذا التصعيد يأتي في وقت يعاني فيه إقليم دارفور من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، مع نقص حاد في الخدمات الصحية والغذائية، وسط مخاوف من أن تؤدي العمليات العسكرية المتواصلة إلى موجات نزوح جديدة وتفاقم معاناة المدنيين.
بدورها طالبت عدد من الحركات والقوى السياسية بفرض حظر طيران فوق إقليم دارفور لتجنب المجازر اليومية ضد المدنيين، علاوة على ضرورة محاسبة كل من يثبت ارتكابه لتلك الانتهاكات الإنسانية والحقوقية ضد المدنيين.
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
السودان يعلن التراجع عن قرار بشأن تعرفة الكهرباء مع أول أيام 2026
1 يناير, 21:45 GMT

السؤال الصعب

في البداية يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: هذه الحرب الآن خارجة عن إرادة السودانيين تماما، و هنا أعني المعسكرين معسكر الدولة السودانية الذي تترأسه القوات المسلحة و تحت عباءتها الحركات المسلحة من كل أقاليم السودان و معسكر التمرد الذي يقوده قوات الدعم السريع و يضم قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أصبحت حرب دول أخرى تدور على أرض السودان و يدفع ثمنها جسد و حياة و سلامة و مستقبل إنسان السودان في كل أرجائه رغم أن الحياة أفضل بكثير في داخل الأراضي التي يسيطر عليها معسكر الدولة.
وتابع علي: هناك سؤال لا يستطيع أي مراقب الإجابة عنه..متى تضع الحرب أوزارها، لأن الحسم العسكري لأي جهة لازال بعيدا و غير ممكن، و هذا ما يجعل الدعوة للتفاوض تتطلب جهودا كبيرة من أي جهة تريد التوسط، وعليها أن تكون غير متورطة في هذه الحرب بدعم طرف ثم يجب أن تكون جهة قوية و لها نفوذ واسع، و هذا ما كان مأمولا من المملكة العربية السعودية و لكن بعد التصعيد الأخير بين المملكة ودولة الإمارات، أعتقد أن جهود الرباعية سوف تضعف بسبب تباين الرؤى بين الدولتين.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
البرهان: لا هدنة ما دامت قوات الدعم السريع على شبر واحد من أرض السودان
27 ديسمبر 2025, 21:44 GMT

الأزمة السودانية

ولفت المحلل السياسي، في ظل ما يحدث الآن على الأرض يجب أن يبرز دور آخر لدولة لها نفوذ دبلوماسي و تجربة معتبرة في فن الوساطة و التهدئة، و قيادة حوار بين الأطراف الإقليمية المحتربة سياسيا و مخابراتيا داخل السودان، هذه الدور عربيا قد يكون لقطر أو عمان، دور جيد لتهدئة الأوضاع بين الدولتين الخليجيتين الفاعلتين في الأزمة السودانية، أما دوليا لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع ملف السودان بدون ثقل كبير رغم تصريحات ترامب الأخيرة عقب زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، و لكن يبدو أنه مزدحم بأزمات أكثر أهمية بالنسبة له في أمريكا اللاتينية و أوكرانيا وقضية الشرق الأوسط الدائمة فلسطين /إسرائيل.
وقال علي، ننتظر الخطوة المصرية القادمة لدفع عملية التفاوض، يبدو أنها أصبحت اللاعب الوحيد داخل الرباعية الذي يحتفظ بمسافة واحدة من دول الرباعية، و أيضا يضع ملف السودان على أولى أجنداته، بوصفه ملف أمن قومي للدولة المصرية، لكن عليها أولا تجاوز الخلاف السعودي الإماراتي الذي أصبح يهدد أو يقلق الأوضاع السياسية و الأمنية في البحر الأحمر.
وختم، هذا كله يجعلنا بكل أسف لا نستطيع أن نأمل بدور سوداني فاعل يسهم في إنهاء الحرب، حيث أن الأطراف السودانية مستسلمة لإرادة الدول الإقليمية و الدولية، بشكل كبير وغير مسبوق في عرف السيادة خلال تاريخ هذا البلد سيء الحظ فعلا.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
الصحة العالمية: احتجاز أكثر من 70 عاملا في مجال الصحة ونحو 5 آلاف مدني في دارفور
17 ديسمبر 2025, 09:53 GMT

المعاناة تتفاقم

من جانبها تقول الباحثة في الشأن السوداني، فاطمة لقاوة: "رغم النداءات المتكررة إقليميا ودوليا، ما تزال المعاناة الإنسانية في السودان تتفاقم، ويستمر نزيف دم المواطن بلا رادع".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، لقد أثبت الواقع أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد مجدية، ولم تحدث أي أثر حقيقي في وقف آلة الحرب أو حماية المدنيين، إن قصف المواطنين بالأمس في دامرة" غرير"واستهداف مستشفى" الزرق" ليس حادثا معزولا، بل حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني، سبقتها جرائم ولن تكون الأخيرة ما لم يتخذ إجراء حاسم.
وتابعت لقاوة، الدعوة اليوم لإنهاء تلك المأساة لا تحتمل مزيدا من التسويف، وقف الحرب يتطلب آلية دولية ملزمة وفاعلة، تتجاوز لغة النداءات إلى إجراءات تنفيذية رادعة، بما في ذلك فرض تدابير تحت الفصل السابع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم دون انتقائية.
ولفتت لقاوة، إلى أن، ترك السودان رهينة للحرب العبثية هو تواطؤ بالصمت، والواجب الأخلاقي والقانوني يفرض التحرك الآن لا غدا.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
هل دخل السودان مرحلة التقسيم بعد تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي يقوده "حميدتي"؟
1 سبتمبر 2025, 19:01 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
