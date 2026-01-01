رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/رئيس-منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-الوضع-الإنساني-صادم-ويتطلب-تدخلا-دوليا-عاجلا-1108810431.html
رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا
رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، الدكتور عادل عبد الباقي، أن الأوضاع الإنسانية في البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والسوء، وخاصة في دارفور وكردفان،... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T19:07+0000
2026-01-01T19:07+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
لقاء البرهان - نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085298077_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_a6171a099eb9d5ac8c835c095532a016.jpg
وقال عبد الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالوضع الصحي، نجد أن نظام الرعاية الصحية في دارفور مثقل بالأعباء، هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والمرافق والمهنيين الصحيين، مما يجعل من الصعب معالجة الأزمات الصحية العاجلة في دارفور، كما تواجه جنوب كردفان نقصا حادا في الغذاء، تفاقم بسبب النزاعات المستمرة والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تكافح العديد من الأسر للوصول إلى التغذية الأساسية.وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني، إلى أن بعض المناطق مثل الخرطوم ودنقلا وبورتسودان تعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء، هذا لا يؤثر فقط على الحياة اليومية ولكن له أيضا له آثار خطيرة على النظافة وخدمات الصحة، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والدعم للسكان النازحين.ودعا عبد الباقي، المنظمات الدولية إلى زيادة التمويل والدعم لمعالجة هذه الأزمات، لأن تلك الحالة التي وصلت لها البلاد تتطلب اهتمامًا فوريا من السلطات المحلية والمجتمع الدولي لتخفيف المعاناة وتوفير الموارد اللازمة لمن هم في حاجة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20230619/غوتيريش-الوضع-في-السودان-مقلق-للغاية-والهجمات-على-المدنيين-ترقى-إلى-جرائم-ضد-الإنسانية-1078266450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085298077_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_04c3d0af345d2e43a02a63a535833d58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو

رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا

19:07 GMT 01.01.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHABتدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، الدكتور عادل عبد الباقي، أن الأوضاع الإنسانية في البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والسوء، وخاصة في دارفور وكردفان، و الخرطوم وبورسودان.
وقال عبد الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالوضع الصحي، نجد أن نظام الرعاية الصحية في دارفور مثقل بالأعباء، هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والمرافق والمهنيين الصحيين، مما يجعل من الصعب معالجة الأزمات الصحية العاجلة في دارفور، كما تواجه جنوب كردفان نقصا حادا في الغذاء، تفاقم بسبب النزاعات المستمرة والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تكافح العديد من الأسر للوصول إلى التغذية الأساسية.

وأضاف عبد الباقي، "مع استمرار الحرب يستمر عدد النازحين داخليا في الارتفاع، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها "SPLA" ("الجيش الشعبي لتحرير السودان"). الحركة الشعبية، لا سيما البرام، كاتشا، هبيبلا، والتيس، كما أجبرت النزاعات في دارفور وكردفان العديد من الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والخدمات الأساسية".

وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني، إلى أن بعض المناطق مثل الخرطوم ودنقلا وبورتسودان تعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء، هذا لا يؤثر فقط على الحياة اليومية ولكن له أيضا له آثار خطيرة على النظافة وخدمات الصحة، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والدعم للسكان النازحين.
ودعا عبد الباقي، المنظمات الدولية إلى زيادة التمويل والدعم لمعالجة هذه الأزمات، لأن تلك الحالة التي وصلت لها البلاد تتطلب اهتمامًا فوريا من السلطات المحلية والمجتمع الدولي لتخفيف المعاناة وتوفير الموارد اللازمة لمن هم في حاجة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
غوتيريش: الوضع في السودان مقلق للغاية والهجمات على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
19 يونيو 2023, 13:47 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала