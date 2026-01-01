https://sarabic.ae/20260101/رئيس-منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-الوضع-الإنساني-صادم-ويتطلب-تدخلا-دوليا-عاجلا-1108810431.html

رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا

رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": الوضع الإنساني "صادم" ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، الدكتور عادل عبد الباقي، أن الأوضاع الإنسانية في البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والسوء، وخاصة في دارفور وكردفان،... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T19:07+0000

2026-01-01T19:07+0000

2026-01-01T19:07+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

لقاء البرهان - نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085298077_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_a6171a099eb9d5ac8c835c095532a016.jpg

وقال عبد الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالوضع الصحي، نجد أن نظام الرعاية الصحية في دارفور مثقل بالأعباء، هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والمرافق والمهنيين الصحيين، مما يجعل من الصعب معالجة الأزمات الصحية العاجلة في دارفور، كما تواجه جنوب كردفان نقصا حادا في الغذاء، تفاقم بسبب النزاعات المستمرة والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تكافح العديد من الأسر للوصول إلى التغذية الأساسية.وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني، إلى أن بعض المناطق مثل الخرطوم ودنقلا وبورتسودان تعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء، هذا لا يؤثر فقط على الحياة اليومية ولكن له أيضا له آثار خطيرة على النظافة وخدمات الصحة، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والدعم للسكان النازحين.ودعا عبد الباقي، المنظمات الدولية إلى زيادة التمويل والدعم لمعالجة هذه الأزمات، لأن تلك الحالة التي وصلت لها البلاد تتطلب اهتمامًا فوريا من السلطات المحلية والمجتمع الدولي لتخفيف المعاناة وتوفير الموارد اللازمة لمن هم في حاجة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20230619/غوتيريش-الوضع-في-السودان-مقلق-للغاية-والهجمات-على-المدنيين-ترقى-إلى-جرائم-ضد-الإنسانية-1078266450.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, لقاء البرهان - نتنياهو