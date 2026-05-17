https://sarabic.ae/20260517/أبوظبي-حريق-إثر-هجوم-بمسيرة-على-محطة-براكة-النووية---عاجل-1113484334.html
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية - عاجل
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T10:29+0000
2026-05-17T10:29+0000
2026-05-17T10:48+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
أبو ظبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/11/1113484531_0:311:1280:1031_1920x0_80_0_0_2b8dad8e47e049af4ccdc694e0863684.jpg
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/11/1113484531_0:71:1280:1031_1920x0_80_0_0_461a5c5ef0dffe99521d8042311d32ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أبو ظبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أبو ظبي
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية - عاجل
10:29 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 10:48 GMT 17.05.2026)
يتبع
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.