إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشروطها الخاصة لمشاركة المنتخب الإيراني في كأس... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشروطها الخاصة لمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم، في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم.
وقال تاج، وفق ما نقلته وكالة
"تسنيم" الإيرانية، إن الجانب الإيراني طرح 10 شروط، منها:
منح تأشيرات دخول لجميع أفراد المنتخب الإيراني، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني، حتى من سبق لهم أداء الخدمة العسكرية في الحرس الثوري.
عدم إخضاع أعضاء المنتخب لأي استجوابات من قبل سلطات الهجرة الأمريكية بعد إصدار التأشيرات.
توضيح آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالصحفيين والمشجعين الإيرانيين.
توفير إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثة الإيرانية في المطارات والفنادق والطرق والملاعب.
السماح فقط برفع العلم الرسمي الإيراني داخل الملاعب خلال مباريات المنتخب.
ضمان عزف النشيد الوطني الإيراني بشكل كامل ودون أي انقطاع في جميع المباريات.
حصر أسئلة المؤتمرات الصحفية في الجوانب الفنية والرياضية فقط.
وأكد أن مسؤولو "فيفا" استمعوا إلى المطالب الإيرانية وقدموا حلولا لكل منها، معربا عن أمله في مشاركة المنتخب الإيراني بالمونديال "دون مشاكل وتحقيق نتائج مميزة".
من جانبه، وصف الأمين العام لـ"فيفا" الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، مشيرا إلى استمرار الحوار بين الجانبين، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل القضايا المتعلقة بتأشيرات الدخول والإجراءات الأمنية.
وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الشهر الماضي، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة.
وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران
وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم
المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
