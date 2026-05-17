إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260517/إيران-تبلغ-فيفا-بشروطها-العشرة-للمشاركة-في-كأس-العالم--1113482212.html
إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم
إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشروطها الخاصة لمشاركة المنتخب الإيراني في كأس... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T07:55+0000
2026-05-17T07:55+0000
إيران
أخبار إيران
كأس العالم 2026
رياضة
العالم
أخبار الفيفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وقال تاج، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الجانب الإيراني طرح 10 شروط، منها:وأكد أن مسؤولو "فيفا" استمعوا إلى المطالب الإيرانية وقدموا حلولا لكل منها، معربا عن أمله في مشاركة المنتخب الإيراني بالمونديال "دون مشاكل وتحقيق نتائج مميزة".من جانبه، وصف الأمين العام لـ"فيفا" الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، مشيرا إلى استمرار الحوار بين الجانبين، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل القضايا المتعلقة بتأشيرات الدخول والإجراءات الأمنية.وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الشهر الماضي، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة.وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260514/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-كأس-العالم-حدث-عالمي-لا-يحتمل-الانتقاء-السياسي-1113426218.html
https://sarabic.ae/20260513/المنتخبات-العربية-الأقوى-في-كأس-العالم-2026-1113375779.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, كأس العالم 2026, رياضة, العالم, أخبار الفيفا
إيران, أخبار إيران, كأس العالم 2026, رياضة, العالم, أخبار الفيفا

إيران تبلغ "فيفا" بشروطها العشرة للمشاركة في كأس العالم

07:55 GMT 17.05.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشروطها الخاصة لمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، وذلك خلال اجتماع مع الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم، في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم.
وقال تاج، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الجانب الإيراني طرح 10 شروط، منها:
منح تأشيرات دخول لجميع أفراد المنتخب الإيراني، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني، حتى من سبق لهم أداء الخدمة العسكرية في الحرس الثوري.
عدم إخضاع أعضاء المنتخب لأي استجوابات من قبل سلطات الهجرة الأمريكية بعد إصدار التأشيرات.
توضيح آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالصحفيين والمشجعين الإيرانيين.
توفير إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثة الإيرانية في المطارات والفنادق والطرق والملاعب.
السماح فقط برفع العلم الرسمي الإيراني داخل الملاعب خلال مباريات المنتخب.
ضمان عزف النشيد الوطني الإيراني بشكل كامل ودون أي انقطاع في جميع المباريات.
حصر أسئلة المؤتمرات الصحفية في الجوانب الفنية والرياضية فقط.
وأكد أن مسؤولو "فيفا" استمعوا إلى المطالب الإيرانية وقدموا حلولا لكل منها، معربا عن أمله في مشاركة المنتخب الإيراني بالمونديال "دون مشاكل وتحقيق نتائج مميزة".
من جانبه، وصف الأمين العام لـ"فيفا" الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، مشيرا إلى استمرار الحوار بين الجانبين، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل القضايا المتعلقة بتأشيرات الدخول والإجراءات الأمنية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
نائب وزير الخارجية الإيراني: كأس العالم حدث عالمي لا يحتمل الانتقاء السياسي
14 مايو, 20:38 GMT
وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الشهر الماضي، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة.
وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.
وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.
المنتخبات العربية الأقوى في كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
وسائط متعددة
المنتخبات العربية الأقوى في كأس العالم 2026
13 مايو, 12:53 GMT
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала