نائب وزير الخارجية الإيراني: كأس العالم حدث عالمي لا يحتمل الانتقاء السياسي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، إن المنتخب الإيراني لكرة القدم استحق التأهل إلى كأس العالم، ويجب أن يتمكن من دخول الدولة... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

ونشر غريب آبادي رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد فيها أن استضافة كأس العالم تُلزم الدولة المضيفة بضمان مشاركة متساوية وكريمة وغير تمييزية لجميع المنتخبات المتأهلة عبر المسار الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وشدد على أن إجراءات الدخول والإقامة والتأشيرات وسفر الوفود، بما في ذلك المسؤولون الرسميون، يجب ألا تُستخدم كأداة ضغط سياسي أو وسيلة انتقائية ضد أي منتخب وطني، محذرا من أن أي عرقلة لمشاركة المنتخب الإيراني أو وفده تمثل انتهاكا لروح البطولة ومبادئها الأساسية القائمة على المساواة وعدم التمييز ونزاهة المنافسة. وأشار إلى أن لوائح "فيفا" تحظر أي شكل من أشكال التمييز ضد الدول أو الأفراد، مؤكداً أنه لا يجوز للدولة المضيفة أن تعكس خلافاتها السياسية أو العقوبات الأحادية على حق المنتخبات في المشاركة بالحدث الكروي الأهم عالميا. وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمّل مسؤولية ضمان دخول جميع المنتخبات المتأهلة، بما فيها إيران، إلى الدولة المضيفة دون عوائق، مع توفير ظروف متكافئة، محذرا من أن أي إخفاق في ذلك قد يضر بمصداقية كأس العالم. وختم كاظم غريب آبادي تغريدته بالتأكيد على أن كرة القدم يجب أن تبقى مجالا للتنافس الرياضي فقط، بعيدا عن أدوات الضغط السياسي، وأن أي قيود تُفرض على الوفد الإيراني ستكون اختبارا حقيقيا لالتزام "فيفا" والدولة المضيفة بمبدأ عدم التمييز وحيادية الرياضة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

