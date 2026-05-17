https://sarabic.ae/20260517/الخارجية-الروسية-تعلق-على-هجوم-المسيرات-في-موسكو-1113485497.html
زاخاروفا حول استهداف موسكو بالمسيرات: هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بتمويل من الاتحاد الأوروبي
زاخاروفا حول استهداف موسكو بالمسيرات: هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بتمويل من الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على موسكو بأنه هجوم إرهابي جماعي آخر نفذه نظام كييف بتمويل من... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T11:36+0000
2026-05-17T11:36+0000
2026-05-17T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "على أنغام أغاني "يوروفيجن" (مسابقة الأغنية الأوروبية)، ارتكب نظام كييف بتمويل من الأوروبيين عملا إرهابيا جماعيا آخر. وكانت أهداف الهجوم محصورة بالمدنيين، الناس، والمباني السكنية، والمنازل الخاصة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة موسكو الروسية، أندريه فوروبيوف مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة.وأضاف أن حادثًا آخر وقع في مدينة ميتيشي، حيث قُتل رجلان نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيّرة على مبنى قيد الإنشاء في قرية بوغوريلكي، مشيرا إلى أن "شظايا الطائرة المسيّرة اصطدمت بمبنىً قيد الإنشاء هناك. وتعمل جميع فرق الإنقاذ في الموقع".السلطات: مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بالمسيرات على مقاطعة موسكوالدفاع الجوي الروسي يدمر 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعتين
https://sarabic.ae/20260517/السطات-مقتل-ثلاثة-أشخاص-في-هجوم-واسع-النطاق-بالمسيرات-على-منطقة-موسكو--1113480162.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا حول استهداف موسكو بالمسيرات: هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بتمويل من الاتحاد الأوروبي
11:36 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 11:54 GMT 17.05.2026)
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على موسكو بأنه هجوم إرهابي جماعي آخر نفذه نظام كييف بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "على أنغام أغاني "يوروفيجن" (مسابقة الأغنية الأوروبية)، ارتكب نظام كييف بتمويل من الأوروبيين عملا إرهابيا جماعيا آخر. وكانت أهداف الهجوم محصورة بالمدنيين، الناس، والمباني السكنية، والمنازل الخاصة".
وأضافت زاخاروفا: "هذه الهجمات الإرهابية، كسابقتها، جرائم ارتكبها زيلينسكي ومبنى بانكوفا (مقر الرئاسة الأوكرانية في كييف)، وكذلك الأقلية الغربية التي تمولها".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة موسكو الروسية، أندريه فوروبيوف مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل
في هجوم واسع النطاق بالطائرات المسيرة.
وقال فوروبيوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "منذ الساعة الثالثة صباحًا، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة على مقاطعة موسكو. ففي خيمكي (حي ستاربيفو)، أدى سقوط طائرة مسيّرة على منزل خاص إلى مقتل امرأة. وما زال شخص آخر تحت الأنقاض، وتعمل فرق الإنقاذ وكل الخدمات الطارئة في الموقع".
وأضاف أن حادثًا آخر وقع في مدينة ميتيشي، حيث قُتل رجلان نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيّرة على مبنى قيد الإنشاء في قرية بوغوريلكي، مشيرا إلى أن "شظايا الطائرة المسيّرة اصطدمت بمبنىً قيد الإنشاء هناك. وتعمل جميع فرق الإنقاذ في الموقع".