https://sarabic.ae/20260517/الدفاع-الإماراتية-التعامل-مع-3-مسيرات-دخلت-من-الحدود-الغربية-1113488509.html

‏الدفاع الإماراتية: التعامل مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية

‏الدفاع الإماراتية: التعامل مع 3 مسيرات دخلت من الحدود الغربية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم 17 مايو/أيار 2026، مع ثلاث طائرات مسيّرة دخلت أجواء الإمارات العربية المتحدة من جهة الحدود... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T14:24+0000

2026-05-17T14:24+0000

2026-05-17T14:24+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111186131_0:178:3076:1908_1920x0_80_0_0_6625125207b25ec22dfd12d5e11f76f7.jpg

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "تم اعتراض طائرتين مسيّرتين بنجاح، فيما أصابت الطائرة الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لـمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة".وأكدت أن "التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجمات"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور انتهاء التحقيقات.وشددت وزارة الدفاع الإماراتية، على أنها في حالة جاهزية واستعداد كاملين للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مؤكدة التصدي بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن الدولة أو المساس بسيادتها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

https://sarabic.ae/20260517/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلق-على-استهداف-محطة-براكة-النووية-بالإمارات--1113486994.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي