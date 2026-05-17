الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس "إيبولا" بالكونغو وأوغندا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية وتشكل خطرًا على دول أخرى، مشيرةً إلى أن تفشي الفيروس لا يستوفي المعايير الوبائية.
وقالت المنظمة في بيان لها عبر منصة "إكس" إن "مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، لكنه لا يرقى إلى مستوى جائحة عالمي
ة".
وكان المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن الجمعة تسجيل 13 إصابة مؤكدة مخبريًا في الكونغو الديمقراطية، بينها أربع وفيات، إضافة إلى 246 حالة غير مؤكدة، فيما تحقق السلطات في تقارير عن وفاة 65 شخصًا آخرين يُشتبه بارتباطها بالتفشي. وفي أوغندا، أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بسبب انتشار المرض.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الدقيق للمصابين وأماكن وجودهم لا يزال غير معروف حتى الآن.