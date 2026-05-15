تفش جديد لفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية... 65 وفاة و246 حالة مشتبه بها
أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل موجة تفشٍ جديدة لفيروس "إيبولا" في إقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
2026-05-15T08:46+0000
أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل موجة تفشٍ جديدة لفيروس "إيبولا" في إقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى رصد 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة حتى الآن.
وأوضحت المراكز، في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، أن معظم الإصابات والوفيات سجلت في منطقتي مونجوالا وروامبارا الصحيتين، اللتين تشهدان انتشارًا ملحوظًا للمرض
وأضافت أن أربع حالات وفاة سجلت بين الإصابات المؤكدة مخبريًا، فيما تم أيضًا رصد حالات مشتبه بها في مدينة بونيا.
يذكر أن فيروس إيبولا
، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.