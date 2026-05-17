بزشكيان: الأعمال الإجرامية لعدوان أمريكا وإسرائيل لا يمكن لأي ضمير حي أن يقبلها

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال استقباله وزير داخلية باكستان، تقديره للدور الذي قامت به الحكومة الباكستانية في دعم جهود وقف إطلاق النار. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بزشكيان: إن "إيران تتقدم بالشكر للحكومة الباكستانية، وخاصة رئيس الوزراء وقائد الجيش، على دورهم ومتابعتهم الحثيثة في إرساء وتوطيد وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "هدف الولايات المتحدة وإسرائيل من مهاجمتنا هو إسقاط النظام لكنهم لم يتصوروا أن شعبنا سيقف مع بلاده ونظامه".وأضاف أنه "يأمل أن تساهم هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة، مؤكدا أن "الأعمال الإجرامية لعدوان أمريكا وإسرائيل لا يمكن لأي ضمير حي أن يقبلها".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز. وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

