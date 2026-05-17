مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح بولاية بويبلا المكسيكية

أعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد، عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم قاصر، في هجوم مسلح ببلدية تيهويتزينغو في ولاية بويبلا المكسيكية. 17.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الأمن العام بالولاية: "قُتل عشرة أشخاص، بينهم ستة رجال وثلاث نساء وفتاة صغيرة، ويُعتقد أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين".وذكرت التقارير أن مجموعة مسلحة اقتحمت المزرعة وأطلقت النار على من بداخلها، وكان جميع الضحايا من عائلة واحدة.وأضافت وزارة الأمن العام أن التحقيق في الحادث والبحث عن المهاجمين يتم بشكل مشترك من قبل شرطة الولاية، والشرطة البلدية، ووزارة الدفاع المحلية، والحرس الوطني، ومكتب المدعي العام للولاية.

