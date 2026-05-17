https://sarabic.ae/20260517/مقتل-عشرة-أشخاص-في-هجوم-مسلح-بولاية-بويبلا-المكسيكية-1113494612.html
مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح بولاية بويبلا المكسيكية
مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح بولاية بويبلا المكسيكية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد، عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم قاصر، في هجوم مسلح ببلدية تيهويتزينغو في ولاية بويبلا المكسيكية. 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T21:48+0000
2026-05-17T21:48+0000
2026-05-17T21:48+0000
أخبار المكسيك
المكسيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104409/91/1044099123_0:13:2951:1672_1920x0_80_0_0_a9576e1d3aeb03bcf1f63e7539050a76.jpg
وقالت وزارة الأمن العام بالولاية: "قُتل عشرة أشخاص، بينهم ستة رجال وثلاث نساء وفتاة صغيرة، ويُعتقد أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين".وذكرت التقارير أن مجموعة مسلحة اقتحمت المزرعة وأطلقت النار على من بداخلها، وكان جميع الضحايا من عائلة واحدة.وأضافت وزارة الأمن العام أن التحقيق في الحادث والبحث عن المهاجمين يتم بشكل مشترك من قبل شرطة الولاية، والشرطة البلدية، ووزارة الدفاع المحلية، والحرس الوطني، ومكتب المدعي العام للولاية.
https://sarabic.ae/20260129/بمساعدة-عدد-من-السكانالشرطة-المكسيكية-تنقذ-شابة-حاولت-الانتحارفيديو--1109787351.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104409/91/1044099123_161:0:2784:1967_1920x0_80_0_0_bd365ef6e6e3323f09f4cfbf2e1e5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المكسيك, المكسيك, العالم
أخبار المكسيك, المكسيك, العالم
مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح بولاية بويبلا المكسيكية
أعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد، عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم قاصر، في هجوم مسلح ببلدية تيهويتزينغو في ولاية بويبلا المكسيكية.
وقالت وزارة الأمن العام بالولاية: "قُتل عشرة أشخاص، بينهم ستة رجال وثلاث نساء
وفتاة صغيرة، ويُعتقد أنهم تعرضوا لهجوم من قبل مسلحين".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع فجر الأحد في مزرعة ببلدة تيزكالابا في منطقة ميكستيكا بوبلانا.
وذكرت التقارير أن مجموعة مسلحة اقتحمت المزرعة وأطلقت النار على من بداخلها، وكان جميع الضحايا من عائلة واحدة.
وأضافت وزارة الأمن العام أن التحقيق في الحادث والبحث عن المهاجمين يتم بشكل مشترك من قبل شرطة الولاية، والشرطة البلدية، ووزارة الدفاع المحلية، والحرس الوطني، ومكتب المدعي العام للولاية.