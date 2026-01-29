عربي
بمساعدة عدد من السكان...الشرطة المكسيكية تنقذ شابة حاولت الانتحار..فيديو
بمساعدة عدد من السكان...الشرطة المكسيكية تنقذ شابة حاولت الانتحار..فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت الشرطة المكسيكية، بمساعدة عدد من المواطنين، من إنقاذ شابة حاولت إنهاء حياتها بعد جلوسها على حافة جسر يؤدي إلى محطة مترو في منطقة إيزتابالابا.
وأفادت تقارير ومقاطع مصوّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادثة وقعت عند مدخل محطة بينيون فييخو، حيث جلست شابة يتراوح عمرها بين 19 و25 عاما على الحافة الخارجية للجسر الممتد فوق شارع كالزادا زاراغوزا، بحسب وسائل إعلام مكسيكية.وبعد دقائق من الحوار، نجح رجال الشرطة في إقناعها بالانتقال إلى مكان آمن، حيث تم اصطحابها إلى مركزالشرطة، وبعد أن صرحت ببلوغها السن القانونية وتمتعها بكامل قواها العقلية، غادرت المكان، فيما لا تزال هويتها ومكان وجودها غير معروفين.لحظة هبوط اضطراري دون عجلات لطائرة "ناسا" في أحد المطارات الأمريكية... فيديولحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو
تمكنت الشرطة المكسيكية، بمساعدة عدد من المواطنين، من إنقاذ شابة حاولت إنهاء حياتها بعد جلوسها على حافة جسر يؤدي إلى محطة مترو في منطقة إيزتابالابا.
وأفادت تقارير ومقاطع مصوّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادثة وقعت عند مدخل محطة بينيون فييخو، حيث جلست شابة يتراوح عمرها بين 19 و25 عاما على الحافة الخارجية للجسر الممتد فوق شارع كالزادا زاراغوزا، بحسب وسائل إعلام مكسيكية.
وفور تلقي البلاغ، وصل عناصر الشرطة إلى المكان، وبدأو في التحاور مع الشابة في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرارها. وفي الوقت ذاته، تمركز عدد من الأشخاص الذين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة أسفل الجسر تحسبا لإمساكها في حال قفزت، تفاديا لإصابتها بجروح خطيرة.
وبعد دقائق من الحوار، نجح رجال الشرطة في إقناعها بالانتقال إلى مكان آمن، حيث تم اصطحابها إلى مركزالشرطة، وبعد أن صرحت ببلوغها السن القانونية وتمتعها بكامل قواها العقلية، غادرت المكان، فيما لا تزال هويتها ومكان وجودها غير معروفين.
