مقتل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته جراء استهداف إسرائيلي.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عند منتصف الليل بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية عند أطراف مدينة بعلبك لجهة...

وأضافت الوكالة أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته الشابة راما (17 سنة).كان الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان.وأفاد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك، أمس الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ منذ ليل أمس السبت وصباح اليوم الأحد سلسلة غارات عنيفة متتالية على عدة مناطق في جنوب لبنان".وكشف المصدر أن "الغارة على بلدة دبعال تسببت بمقتل شخصين، وغارة باريش تسببت بعدد من الإصابات، وغارة طيرفليسة وهي الأعنف تسببت بوقوع عدد من الضحايا جاري العمل لرفع الأنقاض والكشف عن العدد الفعلي".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 3000 شخص وإصابة نحو 9 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.

