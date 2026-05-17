مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260517/مناورات-الناتو-البحرية-دايناميك-مونغوس-2026-تنطلق-اليوم-في-شمال-الأطلسي-1113494756.html
مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي
مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي “دايناميك مونغوس”، اليوم الاثنين، على أن تستمر حتى 29 مايو/ أيار،... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T22:20+0000
2026-05-17T22:44+0000
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b20d68fcf35f6fa1202148f37e459b20.jpg
وأوضح الحلف، في بيان، أن التدريبات تُجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة له، وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء.وتُنظم المناورات في هذه المنطقة بانتظام منذ عام 2012، وتضم قائمة الدول المشاركة النرويج وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.وبحسب الحلف، تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات تحت سطح البحر، إذ تتدرب الأطقم على سيناريوهات التهرب من الملاحقة وتنفيذ هجمات مضادة ضد أهداف معادية من أعماق كبيرة. كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية.وتُعد مناورات “دايناميك مونغوس”، إلى جانب مناورات “دايناميك مانتا” في البحر المتوسط، من أكبر المناورات البحرية التي يجريها الحلف في المياه الأوروبية.وفي السنوات الأخيرة، تحدثت روسيا عن تصاعد غير مسبوق في نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، بينما يقول الحلف إن تحركاته تأتي في إطار “ردع العدوان الروسي”. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا؛ إذ أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20260516/أردوغان-قمة-الناتو-في-أنقرة-قد-ترسم-مستقبل-الأمن-العالمي--1113467474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4fbacda02273f88285024aed02534a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو
العالم, الناتو

مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي

22:20 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 22:44 GMT 17.05.2026)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiالقوات المسلحة البولندية وأخرى مشاركة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
القوات المسلحة البولندية وأخرى مشاركة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي “دايناميك مونغوس”، اليوم الاثنين، على أن تستمر حتى 29 مايو/ أيار، للتدرب على مهام مكافحة الغواصات.
وأوضح الحلف، في بيان، أن التدريبات تُجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة له، وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء.
وتقام المناورات في منطقة “خط غرينلاند-آيسلندا-بريطانيا”، وهي منطقة الدفاع التابعة للحلف بين غرينلاند وآيسلندا والمملكة المتحدة، حيث تنتشر منظومة “سوسوس” الأميركية لرصد الغواصات.
وتُنظم المناورات في هذه المنطقة بانتظام منذ عام 2012، وتضم قائمة الدول المشاركة النرويج وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وبحسب الحلف، تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات تحت سطح البحر، إذ تتدرب الأطقم على سيناريوهات التهرب من الملاحقة وتنفيذ هجمات مضادة ضد أهداف معادية من أعماق كبيرة. كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
أردوغان: قمة "الناتو" في أنقرة قد ترسم مستقبل الأمن العالمي
أمس, 10:55 GMT
وتُعد مناورات “دايناميك مونغوس”، إلى جانب مناورات “دايناميك مانتا” في البحر المتوسط، من أكبر المناورات البحرية التي يجريها الحلف في المياه الأوروبية.
وفي السنوات الأخيرة، تحدثت روسيا عن تصاعد غير مسبوق في نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، بينما يقول الحلف إن تحركاته تأتي في إطار “ردع العدوان الروسي”. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا؛ إذ أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала