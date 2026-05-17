مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي

سبوتنيك عربي

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي “دايناميك مونغوس”، اليوم الاثنين، على أن تستمر حتى 29 مايو/ أيار،... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T22:20+0000

2026-05-17T22:44+0000

وأوضح الحلف، في بيان، أن التدريبات تُجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة له، وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء.وتُنظم المناورات في هذه المنطقة بانتظام منذ عام 2012، وتضم قائمة الدول المشاركة النرويج وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.وبحسب الحلف، تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات تحت سطح البحر، إذ تتدرب الأطقم على سيناريوهات التهرب من الملاحقة وتنفيذ هجمات مضادة ضد أهداف معادية من أعماق كبيرة. كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية.وتُعد مناورات “دايناميك مونغوس”، إلى جانب مناورات “دايناميك مانتا” في البحر المتوسط، من أكبر المناورات البحرية التي يجريها الحلف في المياه الأوروبية.وفي السنوات الأخيرة، تحدثت روسيا عن تصاعد غير مسبوق في نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، بينما يقول الحلف إن تحركاته تأتي في إطار “ردع العدوان الروسي”. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا؛ إذ أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

