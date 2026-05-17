https://sarabic.ae/20260517/مناورات-الناتو-البحرية-دايناميك-مونغوس-2026-تنطلق-اليوم-في-شمال-الأطلسي-1113494756.html
مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي
مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي “دايناميك مونغوس”، اليوم الاثنين، على أن تستمر حتى 29 مايو/ أيار،... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T22:20+0000
2026-05-17T22:20+0000
2026-05-17T22:44+0000
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b20d68fcf35f6fa1202148f37e459b20.jpg
وأوضح الحلف، في بيان، أن التدريبات تُجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة له، وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء.وتُنظم المناورات في هذه المنطقة بانتظام منذ عام 2012، وتضم قائمة الدول المشاركة النرويج وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.وبحسب الحلف، تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات تحت سطح البحر، إذ تتدرب الأطقم على سيناريوهات التهرب من الملاحقة وتنفيذ هجمات مضادة ضد أهداف معادية من أعماق كبيرة. كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية.وتُعد مناورات “دايناميك مونغوس”، إلى جانب مناورات “دايناميك مانتا” في البحر المتوسط، من أكبر المناورات البحرية التي يجريها الحلف في المياه الأوروبية.وفي السنوات الأخيرة، تحدثت روسيا عن تصاعد غير مسبوق في نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، بينما يقول الحلف إن تحركاته تأتي في إطار “ردع العدوان الروسي”. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا؛ إذ أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20260516/أردوغان-قمة-الناتو-في-أنقرة-قد-ترسم-مستقبل-الأمن-العالمي--1113467474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4fbacda02273f88285024aed02534a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الناتو
مناورات "الناتو" البحرية "دايناميك مونغوس 2026" تنطلق اليوم في شمال الأطلسي
22:20 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 22:44 GMT 17.05.2026)
أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" انطلاق أكبر مناوراته البحرية السنوية في شمال المحيط الأطلسي “دايناميك مونغوس”، اليوم الاثنين، على أن تستمر حتى 29 مايو/ أيار، للتدرب على مهام مكافحة الغواصات.
وأوضح الحلف، في بيان، أن التدريبات تُجرى تحت إشراف قيادة القوات البحرية التابعة له، وبمشاركة وحدات من عدة دول أعضاء.
وتقام المناورات في منطقة “خط غرينلاند-آيسلندا-بريطانيا”، وهي منطقة الدفاع التابعة للحلف بين غرينلاند وآيسلندا والمملكة المتحدة، حيث تنتشر منظومة “سوسوس” الأميركية لرصد الغواصات.
وتُنظم المناورات في هذه المنطقة بانتظام منذ عام 2012، وتضم قائمة الدول المشاركة النرويج وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وبحسب الحلف، تهدف التدريبات إلى إعداد قواته لمواجهة التهديدات
تحت سطح البحر، إذ تتدرب الأطقم على سيناريوهات التهرب من الملاحقة وتنفيذ هجمات مضادة ضد أهداف معادية من أعماق كبيرة. كما تنفذ السفن الحربية والقوات الجوية مهام مشتركة لرصد وتحييد الغواصات المعادية.
وتُعد مناورات “دايناميك مونغوس”، إلى جانب مناورات “دايناميك مانتا” في البحر المتوسط، من أكبر المناورات البحرية التي يجريها الحلف في المياه الأوروبية.
وفي السنوات الأخيرة، تحدثت روسيا عن تصاعد غير مسبوق في نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، بينما يقول الحلف إن تحركاته تأتي في إطار “ردع العدوان الروسي”. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا؛ إذ أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.