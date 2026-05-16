أردوغان: قمة "الناتو" في أنقرة قد ترسم مستقبل الأمن العالمي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، تكتسب أهمية استثنائية في... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان، إن العالم يشهد تحولات كبرى مقارنة بمرحلة تأسيس "الناتو"، موضحا أن "التهديدات باتت أكثر تعقيدا والمخاطر أكثر تنوعا، ما يستدعي تعزيز تقاسم الأعباء والتعاون المشترك داخل الحلف".وأضاف أن تركيا مستعدة للقيام بدور أكبر داخل "الناتو"، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنقرة ستواصل العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واتهم إسرائيل بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب وإشعال الصراع في الشرق الأوسط، وفقا لوسائل إعلام تركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال الشهر الجاري، أن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة داخل الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات أكثر شمولا وتماسكا وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة.وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو/ أيار، على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرا محوريا لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.ولفت إلى أن "أي بنية أوروبية لا تحظى فيها أنقرة بالمكانة التي تستحقها ستظل ناقصة، كما ستواجه ضعفا في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية".وأضاف الرئيس التركي أن "حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في المستقبل في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، على أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.

