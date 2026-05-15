خبراء لـ"سبوتنيك": "الناتو" فقد بريقه ويواجه الانهيار الكامل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبراء لـ"سبوتنيك": "الناتو" فقد بريقه ويواجه الانهيار الكامل
سبوتنيك عربي
يرى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن أهمية مراجعة دور واشنطن في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومن قبله هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
يرى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن أهمية مراجعة دور واشنطن في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومن قبله هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أوروبا يعني أن الحلف فقد بريقه، ولم يعد يحظى بالدعم الأمريكي.
وأكد المراقبون أن التململ ما بين واشنطن والاتحاد الأوروبي قد يسرّع من انهيار حلف "الناتو"، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتوترات في مضيق هرمز.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء الحلف"، وفق تعبيره.
وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".
كما شكك روبيو في "الأساس المنطقي" لوجود حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى حقيقة أن إحدى الفوائد الرئيسية للولايات المتحدة المتمثلة في القدرة على إنشاء قواعد على أراضي حلفائها "لن تتحقق في حالة نشوب صراع حقيقي".
وأضاف روبيو، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف "الناتو".
وتابع متسائلا: "ما هو الغرض من وجود هذا الحلف؟".
انهيار متوقع

قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن "حلف "الناتو" يشهد لأول مرة هزة كبيرة جدا في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما قررت أوروبا التمرد على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، موضحا أن "الحلف الذي تأسس عام 1949 كان هدفه الأساسي حماية أمن الدول الأوروبية في الحرب الباردة، مما وفر فرصة للأمريكيين لنشر قواعدهم المختلفة في القارة".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإدارة الأمريكية قررت لأول مرة سحب قواتها من ألمانيا، إذ استهزأ ترامب بـ"الناتو"، وصرح بأنه لم يعد حليفه وسوف ينسحب منه، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي تحدث عن ضرورة مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف "الناتو".

ولفت إلى أن "ترامب وضع آلية جدية للخروج من الحلف، وهو الأمر الذي سيجعل "الناتو" ضعيفا جدا حال تحققه، كون معظم تسليحه يعتمد على أمريكا، كما سيترتب عليه مراجعة دقيقة لمصير القواعد الأمريكية المنتشرة في أوروبا خلال الفترة القادمة".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "ترامب لا يرغب في الاستمرار داخل "الناتو" بسبب عدم موافقة الحلف على المشاركة في الحرب، رغم أن الحلف كان له تدخلات سابقة في المنطقة آخرها الهجوم على ليبيا وإسقاط نظامها عام 2011".
واعتبر أن "خروج "الناتو" من عباءة أمريكا ستكون له تبعات كبيرة على مستقبل العلاقة بين واشنطن وأوروبا، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحلف بشكل كامل".
وشدد الرقب على أن "انسحاب الأمريكيين قد يدفع الأوروبيين لتشكيل تحالف جديد خاص بدول أوروبا لحماية مصالحها، والبدء في تأسيس جيش خاص للاتحاد الأوروبي ليكون بديلاً عن حلف شمال الأطلسي".

تململ العلاقات

بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، أسامة وهبي، إن "الحرب مع إيران والأزمة الناتجة عنها بخصوص مضيق هرمز لم تسر وفق ما اشتهته الإدارة الأمريكية، حيث كان الرئيس ترامب ينتظر هبة من حلف الناتو وأوروبا وحلفاء أمريكا للمشاركة في هذه الحرب، أو الضغط على إيران للاستسلام التام للشروط الأمريكية وفتح المضيق"، مؤكدا أن "الأمور لم تكن كما يرغب ترامب وإدارته مما حول مضيق هرمز إلى أزمة عالمية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب يسعى لإشراك حلفائه في "الناتو" في تحمّل جزء من المسؤولية والضغط على إيران، إلا أن هناك رفضا واضحا لا سيما من الجانب الأوروبي غير المستعد للدخول في هذه الحرب، أو تأييد حروب ترامب المتنقلة التي اتخذ قراراتها دون الرجوع للحلفاء باستثناء إسرائيل، مشيرا إلى وجود تململ في العلاقة بين أمريكا وحلفائها مرشح للازدياد تعقيدا وحدة، إذا طال أمد الحرب واستمر الخلاف والضغط الإيراني عبر المضيق".

وأوضح المحلل السياسي أن "لجوء ترامب للصين وطلب دعمها وتدخل الرئيس الصيني لحل أزمة مضيق هرمز يعني أن ترامب لم يعد في موقع الحاكم المطلق للعالم، خاصة أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني والداعم السياسي والاقتصادي لطهران"، مؤكدا أن "حاجة ترامب للتفاوض مع العملاق الصيني الذي يخشاه ويريد مواجهته وتفرغه لملفه تبرهن على عدم قدرته على إنهاء الحرب كما يشاء أو كما ادعى سابقا بانهيار إيران وهزيمتها".
ويرى وهبي أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نجح في جر ترامب إلى هذه الحرب لأنها تخدم مصلحة إسرائيل بشكل مطلق"، مشددا على أن "استمرار التأزيم في مضيق هرمز سينعكس بآثاره على العالم أجمع بما في ذلك أمريكا نفسها".
وفي وقت سابق، شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدا.
وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح بأن سلطة "الناتو" تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضا بأنه "نمر من ورق".
