https://sarabic.ae/20260515/خبراء-لـسبوتنيك-الناتو-فقد-بريقه-ويواجه-الانهيار-الكامل-1113454182.html

خبراء لـ"سبوتنيك": "الناتو" فقد بريقه ويواجه الانهيار الكامل

خبراء لـ"سبوتنيك": "الناتو" فقد بريقه ويواجه الانهيار الكامل

سبوتنيك عربي

يرى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن أهمية مراجعة دور واشنطن في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومن قبله هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T16:51+0000

2026-05-15T16:51+0000

2026-05-15T16:51+0000

تقارير سبوتنيك

الناتو

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102197/97/1021979714_0:93:3412:2012_1920x0_80_0_0_bcbea1132dd0d6f6efb5792db0f90502.jpg

وأكد المراقبون أن التململ ما بين واشنطن والاتحاد الأوروبي قد يسرّع من انهيار حلف "الناتو"، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتوترات في مضيق هرمز.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء الحلف"، وفق تعبيره.وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".كما شكك روبيو في "الأساس المنطقي" لوجود حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى حقيقة أن إحدى الفوائد الرئيسية للولايات المتحدة المتمثلة في القدرة على إنشاء قواعد على أراضي حلفائها "لن تتحقق في حالة نشوب صراع حقيقي".وأضاف روبيو، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف "الناتو".انهيار متوقعقال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن "حلف "الناتو" يشهد لأول مرة هزة كبيرة جدا في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما قررت أوروبا التمرد على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، موضحا أن "الحلف الذي تأسس عام 1949 كان هدفه الأساسي حماية أمن الدول الأوروبية في الحرب الباردة، مما وفر فرصة للأمريكيين لنشر قواعدهم المختلفة في القارة".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإدارة الأمريكية قررت لأول مرة سحب قواتها من ألمانيا، إذ استهزأ ترامب بـ"الناتو"، وصرح بأنه لم يعد حليفه وسوف ينسحب منه، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي تحدث عن ضرورة مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف "الناتو".وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "ترامب لا يرغب في الاستمرار داخل "الناتو" بسبب عدم موافقة الحلف على المشاركة في الحرب، رغم أن الحلف كان له تدخلات سابقة في المنطقة آخرها الهجوم على ليبيا وإسقاط نظامها عام 2011".واعتبر أن "خروج "الناتو" من عباءة أمريكا ستكون له تبعات كبيرة على مستقبل العلاقة بين واشنطن وأوروبا، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحلف بشكل كامل".وشدد الرقب على أن "انسحاب الأمريكيين قد يدفع الأوروبيين لتشكيل تحالف جديد خاص بدول أوروبا لحماية مصالحها، والبدء في تأسيس جيش خاص للاتحاد الأوروبي ليكون بديلاً عن حلف شمال الأطلسي".تململ العلاقاتبدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، أسامة وهبي، إن "الحرب مع إيران والأزمة الناتجة عنها بخصوص مضيق هرمز لم تسر وفق ما اشتهته الإدارة الأمريكية، حيث كان الرئيس ترامب ينتظر هبة من حلف الناتو وأوروبا وحلفاء أمريكا للمشاركة في هذه الحرب، أو الضغط على إيران للاستسلام التام للشروط الأمريكية وفتح المضيق"، مؤكدا أن "الأمور لم تكن كما يرغب ترامب وإدارته مما حول مضيق هرمز إلى أزمة عالمية".وأوضح المحلل السياسي أن "لجوء ترامب للصين وطلب دعمها وتدخل الرئيس الصيني لحل أزمة مضيق هرمز يعني أن ترامب لم يعد في موقع الحاكم المطلق للعالم، خاصة أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني والداعم السياسي والاقتصادي لطهران"، مؤكدا أن "حاجة ترامب للتفاوض مع العملاق الصيني الذي يخشاه ويريد مواجهته وتفرغه لملفه تبرهن على عدم قدرته على إنهاء الحرب كما يشاء أو كما ادعى سابقا بانهيار إيران وهزيمتها".وفي وقت سابق، شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدا.وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح بأن سلطة "الناتو" تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضا بأنه "نمر من ورق".

https://sarabic.ae/20260502/وزير-الدفاع-الألماني-يعلق-على-خطط-سحب-5-آلاف-جندي-أمريكي-من-ألمانيا-1113056100.html

https://sarabic.ae/20260412/ترامب-على-واشنطن-إعادة-النظر-في-علاقاتها-مع-الناتو-بعد-عدم-دعمها-للعملية-ضد-إيران-1112508558.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

تقارير سبوتنيك, الناتو, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية