روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".وأضاف روبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئًا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف الناتو".وفي وقت سابق، وقبل انعقاد المحادثات الأمريكية الصينية في بكين، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربًا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدًا.وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة الناتو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء الحلف"، وفق تعبيره.
وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".
كما شكك روبيو في "الأساس المنطقي" لوجود حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى حقيقة أن إحدى الفوائد الرئيسية للولايات المتحدة المتمثلة في القدرة على إنشاء قواعد على أراضي حلفائها "لن تتحقق في حالة نشوب صراع حقيقي".
وأضاف روبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئًا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف الناتو".
وتابع متسائلًا: "ما هو الغرض من وجود هذا الحلف؟".
وفي وقت سابق، وقبل انعقاد المحادثات الأمريكية الصينية في بكين، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربًا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدًا.
وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.
وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة الناتو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".