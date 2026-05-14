روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث
من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".وأضاف روبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئًا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف الناتو".وفي وقت سابق، وقبل انعقاد المحادثات الأمريكية الصينية في بكين، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربًا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدًا.وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة الناتو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".
روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو

05:18 GMT 14.05.2026
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© Photo / NATO
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء الحلف"، وفق تعبيره.
وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".

كما شكك روبيو في "الأساس المنطقي" لوجود حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى حقيقة أن إحدى الفوائد الرئيسية للولايات المتحدة المتمثلة في القدرة على إنشاء قواعد على أراضي حلفائها "لن تتحقق في حالة نشوب صراع حقيقي".

وأضاف روبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئًا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف الناتو".

وتابع متسائلًا: "ما هو الغرض من وجود هذا الحلف؟".

قوات أمريكية في استونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
الأمين العام لـ"الناتو": إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة غير كاف لتلبية احتياجاتهما
12 مايو, 12:25 GMT
وفي وقت سابق، وقبل انعقاد المحادثات الأمريكية الصينية في بكين، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربًا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدًا.

وقبل ذلك، قال ترامب إنه كان يفكر بـ"جدّية" في انسحاب بلاده من حلف الناتو، بعد أن رفض الحلف المساعدة في الحرب ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة الناتو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".
