روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن مشاركة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "يجب أن تهدف إلى تعزيز مصالحها الوطنية، وليس فقط حماية شركاء... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T05:18+0000

وقال روبيو: "لماذا نحن هناك لحمايتهم فقط وليس لتعزيز مصالحنا الوطنية؟ هذا سؤال وجيه للغاية نحتاج إلى معالجته".وأضاف روبيو، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "هناك دول مثل رومانيا وبلغاريا، ودول أخرى مثل إسبانيا، كان أداؤها سيئًا للغاية، لذا أعتقد أن هناك تساؤلات مشروعة حول حلف الناتو".وفي وقت سابق، وقبل انعقاد المحادثات الأمريكية الصينية في بكين، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعدة حلف الناتو لبلاده، في حالة نشوب صراع محتمل مع الصين، معربًا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدًا.وكان الرئيس الأمريكي صرّح بأن سلطة الناتو تعرضت لأضرار جسيمة بسبب عدم رغبة الكتلة العسكرية في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، ووصف التحالف أيضًا بأنه "نمر من ورق".القوات الأمريكية في أوروبا... الأعداد والتوزيعإعلام: القوات الأمريكية تتحضر لموجة مغادرة جديدة من أوروبا إلى "دول داعمة"

