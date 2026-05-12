الأمين العام لـ"الناتو": إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة غير كاف لتلبية احتياجاتهما

أقر الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن المُجمّعات الصناعية العسكرية الأوروبية والأمريكية لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات...

وقال روته في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى التطور. وهذا يعني أيضًا تطوير قاعدتنا الصناعية العسكرية، وهي بلا شك ممتازة، لكنها لا تنتج ما يكفي، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا".وأشار إلى أن هذه القضية ستتم مناقشتها في قمة "الناتو" المقرر عقدها في أنقرة في يوليو/تموز المقبل.وفي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية، بأن روسيا تتفوق على جميع دول "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية، في إنتاج الأسلحة، مشيرة إلى أن إنتاج الذخيرة في أمريكا ودول "الناتو" يتأخر بشكل كبير، فيما تتسارع عملية إنتاجها في روسيا.وقالت التقارير:"روسيا تتفوق على جميع دول "الناتو" والولايات المتحدة في إنتاج الذخيرة والصواريخ والدبابات على الرغم من الميزانية الكبيرة التي خصصتها واشنطن لوزارة الدفاع".إعلام: القوات الأمريكية تتحضر لموجة مغادرة جديدة من أوروبا إلى "دول داعمة"الاتحاد الأوروبي: القوات الأمريكية توجد في أوروبا لحماية مصالح واشنطن كذلك

