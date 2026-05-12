الأمين العام لـ"الناتو": إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة غير كاف لتلبية احتياجاتهما
سبوتنيك عربي
أقر الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن المُجمّعات الصناعية العسكرية الأوروبية والأمريكية لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T12:25+0000
الناتو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أقر الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن المُجمّعات الصناعية العسكرية الأوروبية والأمريكية لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات بروكسل وواشنطن.
وقال روته في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى التطور. وهذا يعني أيضًا تطوير قاعدتنا الصناعية العسكرية، وهي بلا شك ممتازة، لكنها لا تنتج ما يكفي، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا".
وصف الأمين العام لحلف "الناتو" نقص إنتاج الأسلحة بأنه "مشكلة مشتركة" بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار إلى أن هذه القضية ستتم مناقشتها في قمة "الناتو" المقرر عقدها في أنقرة في يوليو/تموز المقبل.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية، بأن روسيا تتفوق على جميع دول "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية، في إنتاج الأسلحة، مشيرة إلى أن إنتاج الذخيرة في أمريكا ودول "الناتو" يتأخر بشكل كبير، فيما تتسارع عملية إنتاجها في روسيا.
وقالت التقارير:"روسيا تتفوق على جميع دول "الناتو" والولايات المتحدة في إنتاج الذخيرة والصواريخ والدبابات على الرغم من الميزانية الكبيرة التي خصصتها واشنطن لوزارة الدفاع".