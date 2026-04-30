ترامب يؤكد أنه قد يبحث في سحب بعض القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "قد أفعل ذلك. ولم لا؟ إيطاليا لم تقدم لنا أي مساعدة على الإطلاق، وإسبانيا كانت سيئة للغاية، سيئة للغاية". وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 17أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم". وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

