https://sarabic.ae/20260430/ترامب-يؤكد-أنه-قد-يبحث-في-سحب-بعض-القوات-الأميركية-من-إسبانيا-وإيطاليا-1113020637.html
ترامب يؤكد أنه قد يبحث في سحب بعض القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا
ترامب يؤكد أنه قد يبحث في سحب بعض القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T20:47+0000
2026-04-30T20:47+0000
2026-04-30T20:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg
وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "قد أفعل ذلك. ولم لا؟ إيطاليا لم تقدم لنا أي مساعدة على الإطلاق، وإسبانيا كانت سيئة للغاية، سيئة للغاية". وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 17أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم". وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_f20e629577c869d84f06cc7bdc88e4e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يؤكد أنه قد يبحث في سحب بعض القوات الأميركية من إسبانيا وإيطاليا
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إمكانية سحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا.
وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "قد أفعل ذلك. ولم لا؟ إيطاليا لم تقدم لنا أي مساعدة على الإطلاق، وإسبانيا كانت سيئة للغاية، سيئة للغاية".
وكان الرئيس الأميركي قد اتهم المستشار الألماني سابقًا بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 17أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لإيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن، دون أن يخوض في تفاصيل محددة.
وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إيطاليا لم تدعمنا، ونحن لن ندعمهم".
وأرفق ترامب مع منشوره رابطًا لمقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية يتحدث عن رفض إيطاليا وضع قاعدتها الجوية في صقلية تحت تصرف الطائرات العسكرية الأميركية المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران.
وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن بعض أعضاء الحلف كانوا "بطيئين بعض الشيء" في دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مُعللًا ذلك بأنهم فوجئوا لأن ترامب لم يُبلغ الحلفاء مُسبقًا.