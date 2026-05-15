خبير: "الناتو" لم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأمنية للقارة الأوروبية
سبوتنيك عربي
تحدّث مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من سيفاستوبول، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول "الناتو"، مشيرًا إلى...
تحدّث مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من سيفاستوبول، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول "الناتو"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاقة جدلية بين الحلف كمنظمة عسكرية والطرف الأوروبي والولايات المتحدة، وأنه من المبكر الحديث عن انتهاء الحلف أو خروج الولايات المتحدة منه".
وقال قناة، في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "هناك خللا أمنيا وهيكليا داخل المنظومة الغربية قد ينسحب على ما يسمى الغرب الجماعي، حيث تظهر الانقسامات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وخلل في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي، في ظل محاولات أمريكية لابتزاز أوروبا عبر حلف "الناتو".
وأضاف: "الحلف يعيش حالة من الضعف، ولم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأمنية للقارة الأوروبية، ولا سيما بعد انخراطه في الصراع الأوكراني، وتحوهل إلى أداة عسكرية وسياسية ولوجستية لتمرير المصالح الأمريكية، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية المرتبطة بالأمن القومي".
وأكد قناة أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من المعادلة الأمنية الأوروبية في المرحلة الحالية والمقبلة، رغم أن هذه الفكرة لم تنضج بعد داخل أوروبا".
وأشار إلى أن "مواقف بعض الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، من الحرب على إيران وإغلاقها قاعدتين أمريكيتين، تعكس اختلافا في مقاربة السياسة الخارجية والقانون الدولي، وأن محاولات فرض المصالح الجيوسياسية الأمريكية على الآخرين لم تعد مبررة".
وتابع: "الحديث عن سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يعكس حالة انفعالية أمريكية مرتبطة بمحاولة الحفاظ على المصالح الاستراتيجية، إلا أننا لن نرى خروج الولايات المتحدة من أوروبا، نظرا إلى تشابك المصالح العليا المتعلقة بالأمن القومي، وأن التصعيد السياسي والتقاذف الإعلامي باتا أداة ضغط تُستخدم ضد الخصوم والحلفاء على حد سواء، في ظل الأزمات التي تواجهها إدارة البيت الأبيض وأوروبا الغربية".
وفي سياق التحولات الدولية، أكد قناة أن "العامل العسكري ليس الرابط الأساسي بين أعضاء مجموعة "بريكس"، بل البعد الجيو-اقتصادي، والابتعاد عن العسكرة والتحالفات العسكرية التي تعطل مسارات التنمية والاستدامة".
وختم قناة حديثه، بالقول: "هذه المقاربة تقلق الولايات المتحدة والمنظومة الغربية، خصوصا مع توسع المجموعة وتزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إليها، كرد فعل على السياسات الاقتصادية والهيمنة الأمريكية التي تحاول أن تفرض نفسها من منطلق القوة العسكرية".