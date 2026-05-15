خبير: "الناتو" لم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأمنية للقارة الأوروبية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: "الناتو" لم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأمنية للقارة الأوروبية
سبوتنيك عربي
تحدّث مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من سيفاستوبول، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول "الناتو"، مشيرًا إلى... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
08:20 GMT 15.05.2026
تحدّث مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي"، الدكتور عمّار قناة، من سيفاستوبول، عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول "الناتو"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاقة جدلية بين الحلف كمنظمة عسكرية والطرف الأوروبي والولايات المتحدة، وأنه من المبكر الحديث عن انتهاء الحلف أو خروج الولايات المتحدة منه".
وقال قناة، في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "هناك خللا أمنيا وهيكليا داخل المنظومة الغربية قد ينسحب على ما يسمى الغرب الجماعي، حيث تظهر الانقسامات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وخلل في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي، في ظل محاولات أمريكية لابتزاز أوروبا عبر حلف "الناتو".
وأضاف: "الحلف يعيش حالة من الضعف، ولم يعد قادرا على تلبية الاحتياجات الأمنية للقارة الأوروبية، ولا سيما بعد انخراطه في الصراع الأوكراني، وتحوهل إلى أداة عسكرية وسياسية ولوجستية لتمرير المصالح الأمريكية، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية المرتبطة بالأمن القومي".
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
روبيو: يجب مراجعة دور الولايات المتحدة في حلف الناتو
أمس, 05:18 GMT
وأكد قناة أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من المعادلة الأمنية الأوروبية في المرحلة الحالية والمقبلة، رغم أن هذه الفكرة لم تنضج بعد داخل أوروبا".
وأشار إلى أن "مواقف بعض الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، من الحرب على إيران وإغلاقها قاعدتين أمريكيتين، تعكس اختلافا في مقاربة السياسة الخارجية والقانون الدولي، وأن محاولات فرض المصالح الجيوسياسية الأمريكية على الآخرين لم تعد مبررة".
وتابع: "الحديث عن سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يعكس حالة انفعالية أمريكية مرتبطة بمحاولة الحفاظ على المصالح الاستراتيجية، إلا أننا لن نرى خروج الولايات المتحدة من أوروبا، نظرا إلى تشابك المصالح العليا المتعلقة بالأمن القومي، وأن التصعيد السياسي والتقاذف الإعلامي باتا أداة ضغط تُستخدم ضد الخصوم والحلفاء على حد سواء، في ظل الأزمات التي تواجهها إدارة البيت الأبيض وأوروبا الغربية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشير بيده أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا
9 مايو, 15:46 GMT

وفي سياق التحولات الدولية، أكد قناة أن "العامل العسكري ليس الرابط الأساسي بين أعضاء مجموعة "بريكس"، بل البعد الجيو-اقتصادي، والابتعاد عن العسكرة والتحالفات العسكرية التي تعطل مسارات التنمية والاستدامة".

وختم قناة حديثه، بالقول: "هذه المقاربة تقلق الولايات المتحدة والمنظومة الغربية، خصوصا مع توسع المجموعة وتزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إليها، كرد فعل على السياسات الاقتصادية والهيمنة الأمريكية التي تحاول أن تفرض نفسها من منطلق القوة العسكرية".
