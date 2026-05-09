إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/إعلام-الناتو-يترقب-سحب-المزيد-من-القوات-الأمريكية-من-أوروبا-1113271890.html
إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا
إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتوقع أن يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطة لسحب المزيد من القوات الأمريكية من... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T15:46+0000
2026-05-09T15:46+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113057022_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d255e2ba71693b3eca69f729fd3528e5.jpg
وقال دبلوماسيون رفيعو المستوى في دول الحلف، إن هناك توقعات بإقدام ترامب على الإعلان عن تخفيضات إضافية في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، قد تشمل أيضًا سحب قوات من إيطاليا، إلى جانب إلغاء خطة تعود إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كانت تنص على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا. وأوضح المصدر أن هذه التقديرات تأتي في إطار نقاشات داخلية غير معلنة داخل دول الحلف، مع امتناع المسؤولين عن الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب حساسية المشاورات الجارية.ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدّد بخفض القوات، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي صرح، يوم الاثنين قبل الماضي، بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.
https://sarabic.ae/20260506/إعلام-رفض-الولايات-المتحدة-نشر-صواريخ-في-ألمانيا-سيعرقل-الخطط-العسكرية-الأوروبية-1113155553.html
https://sarabic.ae/20260502/الناتو-نتواصل-مع-الولايات-المتحدة-لفهم-قرار-خفض-القوات-في-ألمانيا--1113064377.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113057022_0:0:1753:1314_1920x0_80_0_0_f66b484176b97b06cb84c7096feb8435.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, إيطاليا
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, إيطاليا

إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا

15:46 GMT 09.05.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشير بيده أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشير بيده أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتوقع أن يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطة لسحب المزيد من القوات الأمريكية من القارة الأوروبية، عقب إعلانه سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، بحسب ما أفاد به مسؤولون مطلعون على الملف.
وقال دبلوماسيون رفيعو المستوى في دول الحلف، إن هناك توقعات بإقدام ترامب على الإعلان عن تخفيضات إضافية في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، قد تشمل أيضًا سحب قوات من إيطاليا، إلى جانب إلغاء خطة تعود إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كانت تنص على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.
قاعدة عسكرية بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
إعلام: رفض الولايات المتحدة نشر صواريخ في ألمانيا سيعرقل الخطط العسكرية الأوروبية
6 مايو, 08:02 GMT
وأوضح المصدر أن هذه التقديرات تأتي في إطار نقاشات داخلية غير معلنة داخل دول الحلف، مع امتناع المسؤولين عن الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب حساسية المشاورات الجارية.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".
قمة الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
الناتو: نتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار خفض القوات في ألمانيا
2 مايو, 13:52 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدّد بخفض القوات، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي صرح، يوم الاثنين قبل الماضي، بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала