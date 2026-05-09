إعلام: الناتو يترقب سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا
2026-05-09T15:46+0000
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتوقع أن يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطة لسحب المزيد من القوات الأمريكية من القارة الأوروبية، عقب إعلانه سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، بحسب ما أفاد به مسؤولون مطلعون على الملف.
وقال دبلوماسيون رفيعو المستوى في دول الحلف، إن هناك توقعات بإقدام ترامب على الإعلان عن تخفيضات إضافية في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، قد تشمل أيضًا سحب قوات من إيطاليا، إلى جانب إلغاء خطة تعود إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كانت تنص على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا
وأوضح المصدر أن هذه التقديرات تأتي في إطار نقاشات داخلية غير معلنة داخل دول الحلف
، مع امتناع المسؤولين عن الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب حساسية المشاورات الجارية.
وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد أعلنت، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، قوله: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من الانسحاب
خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدّد بخفض القوات، في وقت سابق، بعد سجال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي صرح، يوم الاثنين قبل الماضي، بأن الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة"
في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.
وتستضيف ألمانيا أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا، حيث يتمركز حاليا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متصاعدة على الحلف الأطلسى لتوحيد موقفه الأمني، فى وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي على أهمية الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء تجاه الدفاع المشترك.