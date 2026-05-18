https://sarabic.ae/20260518/الجيش-اصطدام-طائرتين-مقاتلتين-خلال-عرض-جوي-في-قاعدة-أمريكية-فيديو-1113495315.html
الجيش: اصطدام طائرتين مقاتلتين خلال عرض جوي في قاعدة أمريكية.. فيديو
الجيش: اصطدام طائرتين مقاتلتين خلال عرض جوي في قاعدة أمريكية.. فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرتان مقاتلتان أثناء عرض جوي في الولايات المتحدة خلال تنفيذ حركة استعراضية على أرض قاعدة تابعة لسلاح الجو الأميركي في ولاية أيداهو، فيما تمكن الطيارون... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T01:39+0000
2026-05-18T01:39+0000
2026-05-18T01:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b79db4ac12db251926a16a1a2ecd29.jpg
وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن طائرتين مقاتلتين اصطدمتا خلال عرض جوي في أيداهو، مع قفز الطيارين منهما.وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحلق فوق أخرى وتلمس الجزء السفلي من هيكلها، قبل أن تُفعَّل مقاعد القذف وتظهر المظلات في السماء بينما سقطت الطائرتان وانفجرتا.وقالت القاعدة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث طائرة في قاعدة ماونتن هوم الجوية أثناء عرض 'غنفايتَر سكايز' الجوي على بعد ميلين (نحو 3.2 كيلومترات) شمال غربي القاعدة"، مشيرةً إلى أن أفراد الطاقم في حالة مستقرة.وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، فيما تعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث، دون الكشف حتى الآن عن ملابساته.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac7c5f91a5a74be147b2c47ceaf95407.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم
الجيش: اصطدام طائرتين مقاتلتين خلال عرض جوي في قاعدة أمريكية.. فيديو
اصطدمت طائرتان مقاتلتان أثناء عرض جوي في الولايات المتحدة خلال تنفيذ حركة استعراضية على أرض قاعدة تابعة لسلاح الجو الأميركي في ولاية أيداهو، فيما تمكن الطيارون من القفز بالمظلات والنجاة، بحسب ما أعلنت قاعدة "ماونتن هوم" الجوية.
وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن طائرتين مقاتلتين اصطدمتا خلال عرض جوي في أيداهو، مع قفز الطيارين منهما.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحلق فوق أخرى وتلمس الجزء السفلي من هيكلها، قبل أن تُفعَّل مقاعد القذف وتظهر المظلات في السماء بينما سقطت الطائرتان وانفجرتا.
وقالت القاعدة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع حادث طائرة في قاعدة ماونتن هوم الجوية أثناء عرض 'غنفايتَر سكايز' الجوي على بعد ميلين (نحو 3.2 كيلومترات) شمال غربي القاعدة"، مشيرةً إلى أن أفراد الطاقم في حالة مستقرة.
وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، فيما تعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث، دون الكشف حتى الآن عن ملابساته.