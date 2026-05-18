الخارجية الروسية: أكثرية المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني رصدوا في اتجاه خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المسؤول عن ملف الجرائم الأوكرانية، روديون ميروشنيك، بأن أكبر عدد من المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، المسؤول عن ملف الجرائم الأوكرانية، روديون ميروشنيك، بأن أكبر عدد من المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية تم رصده في اتجاهي خاركوف وكراسنوارميسك (بوكروفسك).
وقال ميروشنيك في تصريح لـ"سبوتنيك": "غالبًا ما يتم نقلهم من جزء إلى آخر
من خط الجبهة، لكن تم رصد عدد كبير منهم في اتجاهي خاركوف وكراسنوارميسك".
وأضاف، " شوهد رجال وتم العثور على جوازات سفر في مدينة تشاسوف يار [تشاسيف يار] وفي بلدة دميتروفو [ديميتروفو]".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السلطات الأوكرانية تستخدم المقاتلين الأجانب كـ"وقود مدافع"، محذرة من أن الجيش الروسي سيواصل استهداف قوات المرتزقة في مختلف أنحاء أوكرانيا.
كما اشتكى المرتزقة أنفسهم في المقابلات التي أجريت مهم، من ضعف التنسيق داخل القوات المسلحة الأوكرانية، ما يجعل البقاء في ساحة القتال عالية الشدة أصعب من أفغانستان أو الشرق الأوسط.