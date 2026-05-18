انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/انتشار-فيروس-هانتا-بين-أفراد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1113496028.html
انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية
انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، أن كييف أقرت بوجود تفشٍ واسع لفيروس "هانتا" بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة سومي. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T04:19+0000
2026-05-18T04:20+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "صرحت الطبيبة من كييف، إيرينا سيمينوفا، أن فيروس هانتا ينتشر بشكل جماعي بين جنود القوات الأوكرانية على اتجاه سومي"،وأشارالمصدر إلى أن بيانات الطبيبة تشير إلى أن "المواقع الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة تعاني من القوارض، وسوء الرعاية الصحية، وضعف المناعة، ما يساهم في تفشي المرض".وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد أفادت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف يتكبد خسائر منتظمة نتيجة الإصابة بفيروس "هانتا".يُذكر أن فيروسات هانتا هي جنس من الفيروسات التي تنتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر بالقوارض المصابة؛ ويمكن أن تسبب هذه الفيروسات الإصابة بـ "الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية" ومتلازمة "هانتا" الفيروسية الرئوية الشديدة.موسكو: القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب الروس بأدوية مجهولة
https://sarabic.ae/20260513/خسائر-فادحة-في-صفوف-اللواء-107-الأوكراني-بمقاطعة-سومي---الأمن-الروسي-1113363144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية

04:19 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 04:20 GMT 18.05.2026)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، أن كييف أقرت بوجود تفشٍ واسع لفيروس "هانتا" بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة سومي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "صرحت الطبيبة من كييف، إيرينا سيمينوفا، أن فيروس هانتا ينتشر بشكل جماعي بين جنود القوات الأوكرانية على اتجاه سومي"،
وأشارالمصدر إلى أن بيانات الطبيبة تشير إلى أن "المواقع الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة تعاني من القوارض، وسوء الرعاية الصحية، وضعف المناعة، ما يساهم في تفشي المرض".
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خسائر فادحة في صفوف اللواء 107 الأوكراني بمقاطعة سومي - الأمن الروسي
13 مايو, 04:34 GMT
وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد أفادت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف يتكبد خسائر منتظمة نتيجة الإصابة بفيروس "هانتا".
يُذكر أن فيروسات هانتا هي جنس من الفيروسات التي تنتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر بالقوارض المصابة؛ ويمكن أن تسبب هذه الفيروسات الإصابة بـ "الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية" ومتلازمة "هانتا" الفيروسية الرئوية الشديدة.
موسكو: القوات المسلحة الأوكرانية تحقن أسرى الحرب الروس بأدوية مجهولة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала