انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية
أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، أن كييف أقرت بوجود تفشٍ واسع لفيروس "هانتا" بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة سومي.
انتشار فيروس هانتا بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية
04:19 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 04:20 GMT 18.05.2026)
أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، أن كييف أقرت بوجود تفشٍ واسع لفيروس "هانتا" بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مقاطعة سومي.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "صرحت الطبيبة من كييف، إيرينا سيمينوفا، أن فيروس هانتا ينتشر بشكل جماعي بين جنود القوات الأوكرانية على اتجاه سومي"،
وأشارالمصدر إلى أن بيانات الطبيبة تشير إلى أن "المواقع الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة تعاني من القوارض، وسوء الرعاية الصحية، وضعف المناعة، ما يساهم في تفشي المرض".
وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد أفادت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف يتكبد خسائر منتظمة نتيجة الإصابة بفيروس "هانتا".
يُذكر أن فيروسات هانتا هي جنس من الفيروسات التي تنتقل إلى البشر عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر بالقوارض المصابة؛ ويمكن أن تسبب هذه الفيروسات الإصابة بـ "الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية" ومتلازمة "هانتا" الفيروسية الرئوية الشديدة.