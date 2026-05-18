بعيدا عن السفينة الموبوءة.. "هانتا" يقتل شخصا بولاية أميركية
سبوتنيك عربي
توفي شخص في كولورادو متأثرا بإصابة مؤكدة بفيروس "هانتا"، حسبما أعلن مسؤولو وزارة الصحة العامة والبيئة في الولاية الأميركية. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T20:50+0000
العالم
الصحة
وكشفت السلطات أن الحالة لا علاقة لها بالتفشي الذي حدث على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.وينتشر فيروس "هانتا" أساسا عن طريق القوارض، لكنه قد ينتقل بين البشر في حالات نادرة، وبعد اتصال لصيق ومطول بينهم.
وكشفت السلطات أن الحالة لا علاقة لها بالتفشي الذي حدث على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.
وذكر المسؤولون في بيان، الإثنين، أن سلالة فيروس "هانتا" التي تسببت في وفاة الشخص تنتشر عادة في كولورادو في هذا الوقت من العام.
وينتشر فيروس "هانتا" أساسا عن طريق القوارض، لكنه قد ينتقل بين البشر في حالات نادرة، وبعد اتصال لصيق ومطول بينهم.
ورست السفينة "هونديوس" السياحية في مدينة روتردام الهولندية، الإثنين، وكان على متنها نحو 150 من الركاب وأفراد الطاقم من 23 دولة عندما وردت بلاغات لمنظمة الصحة العالمية لأول مرة في الثاني من مايو الجاري عن مجموعة من الأمراض التنفسية الحادة.
وتوفي 3 أشخاص على متن السفينة من جراء إصابتهم بفيروس "هانتا".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 8 إصابات مؤكدة بالفيروس وحالتين محتملتين على متن السفينة، بما يشمل هذه الوفيات.