https://sarabic.ae/20260518/تقارير-منظومة-القبة-الذهبية-الأمريكية-قد-تكلف-أكثر-من-740-مليار-دولار-لاعتراض-الصواريخ-من-الفضاء-1113495731.html

تقارير: منظومة "القبة الذهبية" الأمريكية قد تكلف أكثر من 740 مليار دولار لاعتراض الصواريخ من الفضاء

تقارير: منظومة "القبة الذهبية" الأمريكية قد تكلف أكثر من 740 مليار دولار لاعتراض الصواريخ من الفضاء

سبوتنيك عربي

أظهر تحليل أجرته "سبوتنيك" لدراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى نشر كوكبة تضم 7800 قمر اصطناعي بتكلفة تصل إلى... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T02:51+0000

2026-05-18T02:51+0000

2026-05-18T02:51+0000

العالم

القبة

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg

وتمثل طبقة الاعتراض الفضائي المكون الأكثر تكلفة في منظومة "القبة الذهبية"، والتي يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس إجمالي تكاليف تطويرها ونشرها وتشغيلها بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى عقدين؛ حيث تستأثر هذه الطبقة الفضائية وحدها بنسبة 60% من إجمالي الإنفاق، و70% من تكاليف الاستحواذ البالغة تريليون دولار.ويشكل الحفاظ على هذه التغطية عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب المقاومة الجوية في الغلاف الجوي على ارتفاعات تتراوح بين 300 و500 كيلومتر؛ حيث تؤدي هذه المقاومة إلى تآكل المدارات، مما يحدد العمر الافتراضي لكل قمر اصطناعي بنحو خمس سنوات فقط.وللحفاظ على تواجد مستمر لـ 7800 قمر اصطناعي، سيتعين على الولايات المتحدة إطلاق نحو 1600 قمر اصطناعي بديل سنويًا، بإجمالي يصل إلى نحو 30 ألف عملية إطلاق على مدار 20 عامًا.ووفقًا للتقرير، فإن الحجم الهائل لهذه الكوكبة ضروري لأن الأقمار الاصطناعية مصممة للاشتباك مع الصواريخ خلال "مرحلة الدفع، وهي النافذة الزمنية القصيرة التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق فقط بينما لا يزال محرك الصاروخ يشتعل.وبما أن الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض تتحرك في أحزمة ولا يمكنها البقاء ثابتة فوق مواقع إطلاق محددة، فإن الحاجة تصبح ملحة لآلاف الوحدات لضمان وجود عدد كافٍ من الاعتراضيات دائمًا في موقع قريب بما يكفي للوصول إلى الهدف قبل انتهاء مرحلة الدفع.وإلى جانب الطبقة الفضائية، تشمل التكاليف المتبقية لمنظومة "القبة الذهبية" مزيجًا من الدفاعات الأرضية والبنية التحتية للتتبع؛ حيث يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة 35 قطاعًا إقليميًا ستبلغ 187 مليار دولار على مدى 20 عامًا لتوفير الدفاع النهائي ضد صواريخ "كروز" والصواريخ الفرط صوتية، في حين ستضيف ثلاثة مواقع أرضية عليا واسعة النطاق وأربعة مواقع أرضية سفلى واسعة النطاق 46 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي.بالإضافة إلى ذلك، ستكلف كوكبة أقمار اصطناعية منفصلة لتتبع الأهداف 90 مليار دولار على مدى عقدين، مع تخصيص 92 مليار دولار أخرى لأبحاث التطوير العامة والتكامل المنهجي للمنظومة.

https://sarabic.ae/20260123/ترامب-يزعم-أن-كندا-تعارض-بناء-نظام-القبة-الذهبية-فوق-غرينلاند-1109572376.html

القبة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, القبة, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب