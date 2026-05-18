تقارير: منظومة "القبة الذهبية" الأمريكية قد تكلف أكثر من 740 مليار دولار لاعتراض الصواريخ من الفضاء

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير: منظومة "القبة الذهبية" الأمريكية قد تكلف أكثر من 740 مليار دولار لاعتراض الصواريخ من الفضاء
سبوتنيك عربي
أظهر تحليل أجرته "سبوتنيك" لدراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى نشر كوكبة تضم 7800 قمر اصطناعي بتكلفة تصل إلى... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
02:51 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
أظهر تحليل أجرته "سبوتنيك" لدراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى نشر كوكبة تضم 7800 قمر اصطناعي بتكلفة تصل إلى 743 مليار دولار على مدى 20 عامًا، وذلك لاعتراض هجوم محدود مكون من 10 صواريخ متزامنة، كجزء من الطبقة الفضائية لمنظومة الدفاع الجوي المقترحة "القبة الذهبية".
وتمثل طبقة الاعتراض الفضائي المكون الأكثر تكلفة في منظومة "القبة الذهبية"، والتي يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس إجمالي تكاليف تطويرها ونشرها وتشغيلها بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى عقدين؛ حيث تستأثر هذه الطبقة الفضائية وحدها بنسبة 60% من إجمالي الإنفاق، و70% من تكاليف الاستحواذ البالغة تريليون دولار.
ويتجاوز هذا التقدير الإجمالي بكثير الرقم الذي ذكره مدير مكتب "القبة الذهبية"، والذي بلغت قيمته 185 مليار دولار للهيكل المستهدف للمنظومة خلال العقد المقبل.
ويشكل الحفاظ على هذه التغطية عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب المقاومة الجوية في الغلاف الجوي على ارتفاعات تتراوح بين 300 و500 كيلومتر؛ حيث تؤدي هذه المقاومة إلى تآكل المدارات، مما يحدد العمر الافتراضي لكل قمر اصطناعي بنحو خمس سنوات فقط.
وللحفاظ على تواجد مستمر لـ 7800 قمر اصطناعي، سيتعين على الولايات المتحدة إطلاق نحو 1600 قمر اصطناعي بديل سنويًا، بإجمالي يصل إلى نحو 30 ألف عملية إطلاق على مدار 20 عامًا.
ورغم افتراض انخفاض تكاليف الإطلاق المستقبلية إلى 500 دولار للكيلوغرام الواحد بفضل صواريخ الثقيلة من الجيل الجديد، فإن متوسط تكلفة القمر الاصطناعي الواحد يظل عند مستوى 22 مليون دولار.
ووفقًا للتقرير، فإن الحجم الهائل لهذه الكوكبة ضروري لأن الأقمار الاصطناعية مصممة للاشتباك مع الصواريخ خلال "مرحلة الدفع، وهي النافذة الزمنية القصيرة التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق فقط بينما لا يزال محرك الصاروخ يشتعل.
وبما أن الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض تتحرك في أحزمة ولا يمكنها البقاء ثابتة فوق مواقع إطلاق محددة، فإن الحاجة تصبح ملحة لآلاف الوحدات لضمان وجود عدد كافٍ من الاعتراضيات دائمًا في موقع قريب بما يكفي للوصول إلى الهدف قبل انتهاء مرحلة الدفع.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ترامب يزعم أن كندا تعارض بناء نظام "القبة الذهبية" فوق غرينلاند
23 يناير, 20:46 GMT
وإلى جانب الطبقة الفضائية، تشمل التكاليف المتبقية لمنظومة "القبة الذهبية" مزيجًا من الدفاعات الأرضية والبنية التحتية للتتبع؛ حيث يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة 35 قطاعًا إقليميًا ستبلغ 187 مليار دولار على مدى 20 عامًا لتوفير الدفاع النهائي ضد صواريخ "كروز" والصواريخ الفرط صوتية، في حين ستضيف ثلاثة مواقع أرضية عليا واسعة النطاق وأربعة مواقع أرضية سفلى واسعة النطاق 46 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ستكلف كوكبة أقمار اصطناعية منفصلة لتتبع الأهداف 90 مليار دولار على مدى عقدين، مع تخصيص 92 مليار دولار أخرى لأبحاث التطوير العامة والتكامل المنهجي للمنظومة.
