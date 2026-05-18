تقارير: منظومة "القبة الذهبية" الأمريكية قد تكلف أكثر من 740 مليار دولار لاعتراض الصواريخ من الفضاء
أظهر تحليل أجرته "سبوتنيك" لدراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى نشر كوكبة تضم 7800 قمر اصطناعي بتكلفة تصل إلى...
2026-05-18T02:51+0000
أظهر تحليل أجرته "سبوتنيك" لدراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى نشر كوكبة تضم 7800 قمر اصطناعي بتكلفة تصل إلى 743 مليار دولار على مدى 20 عامًا، وذلك لاعتراض هجوم محدود مكون من 10 صواريخ متزامنة، كجزء من الطبقة الفضائية لمنظومة الدفاع الجوي المقترحة "القبة الذهبية".
وتمثل طبقة الاعتراض الفضائي المكون الأكثر تكلفة في منظومة "القبة الذهبية"، والتي يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس إجمالي تكاليف تطويرها ونشرها وتشغيلها بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى عقدين؛ حيث تستأثر هذه الطبقة الفضائية وحدها بنسبة 60% من إجمالي الإنفاق، و70% من تكاليف الاستحواذ البالغة تريليون دولار.
ويتجاوز هذا التقدير الإجمالي بكثير الرقم الذي ذكره مدير مكتب "القبة الذهبية"، والذي بلغت قيمته 185 مليار دولار للهيكل المستهدف للمنظومة خلال العقد المقبل.
ويشكل الحفاظ على هذه التغطية عبئًا ماليًا كبيرًا بسبب المقاومة الجوية في الغلاف الجوي على ارتفاعات تتراوح بين 300 و500 كيلومتر؛ حيث تؤدي هذه المقاومة إلى تآكل المدارات، مما يحدد العمر الافتراضي لكل قمر اصطناعي بنحو خمس سنوات فقط.
وللحفاظ على تواجد مستمر لـ 7800 قمر اصطناعي، سيتعين على الولايات المتحدة إطلاق نحو 1600 قمر اصطناعي
بديل سنويًا، بإجمالي يصل إلى نحو 30 ألف عملية إطلاق على مدار 20 عامًا.
ورغم افتراض انخفاض تكاليف الإطلاق المستقبلية إلى 500 دولار للكيلوغرام الواحد بفضل صواريخ الثقيلة من الجيل الجديد، فإن متوسط تكلفة القمر الاصطناعي الواحد يظل عند مستوى 22 مليون دولار.
ووفقًا للتقرير، فإن الحجم الهائل لهذه الكوكبة ضروري لأن الأقمار الاصطناعية مصممة للاشتباك مع الصواريخ خلال "مرحلة الدفع، وهي النافذة الزمنية القصيرة التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق فقط بينما لا يزال محرك الصاروخ يشتعل.
وبما أن الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض تتحرك في أحزمة ولا يمكنها البقاء ثابتة فوق مواقع إطلاق محددة، فإن الحاجة تصبح ملحة لآلاف الوحدات لضمان وجود عدد كافٍ من الاعتراضيات دائمًا في موقع قريب بما يكفي للوصول إلى الهدف قبل انتهاء مرحلة الدفع.
وإلى جانب الطبقة الفضائية، تشمل التكاليف المتبقية لمنظومة "القبة الذهبية" مزيجًا من الدفاعات الأرضية والبنية التحتية للتتبع؛ حيث يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة 35 قطاعًا إقليميًا ستبلغ 187 مليار دولار على مدى 20 عامًا لتوفير الدفاع النهائي ضد صواريخ "كروز" والصواريخ الفرط صوتية، في حين ستضيف ثلاثة مواقع أرضية عليا واسعة النطاق وأربعة مواقع أرضية سفلى واسعة النطاق 46 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ستكلف كوكبة أقمار اصطناعية منفصلة لتتبع الأهداف 90 مليار دولار على مدى عقدين، مع تخصيص 92 مليار دولار أخرى لأبحاث التطوير العامة والتكامل المنهجي للمنظومة.