مدفعي-مشغل مدفع "AU-AK 306" سريع الطلقات على متن كاسحة الألغام التابعة لأسطول البلطيق الروسي "سيرغي كولباسيف" خلال مناورات بحرية روسية فرنسية مشتركة في بحر البلطيق لمكافحة الألغام.
لحظة إطلاق صاروخ "كروز" مضاد للسفن من طراز "تيرميت" من زورق الصواريخ "R-129" خلال تدريبات تكتيكية تتضمن إطلاق صواريخ من قبل سفن أسطول البلطيق في بحر البلطيق.
مجموعة من بحارة أسطول البلطيق خلال التدريب النهائي للعرض البحري المخصص ليوم البحرية الروسية.
صورة توثق مشاركة سفن أسطول البلطيق في العرض العسكري المخصص للاحتفال في يوم البحرية الروسية.
لحظة نزول جنود مشاة البحرية التابعين لأسطول البلطيق من مروحية من طراز "كا-27 بي إس" على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي خلال تدريبات عسكرية.
شخصان من وحدة مكافحة التخريب التابعة لقاعدة البلطيق البحرية التابعة لأسطول البلطيق، أثناء قيامهما بتدريبات على القتال تحت الماء وإطلاق الأسلحة القياسية في بحر البلطيق بالقرب من بالتيسك.
منظر من سفينة الأبحاث "الأدميرال فلاديميرسكي" التابعة لأسطول البلطيق لجزيرة أديلايد خلال رحلتها إلى محطة بيلينغسهاوزن في القطب الجنوبي.
وحدة الاستعراض التابعة للمدرسة البحرية العليا البلطيقية التي تحمل اسم "ف. ف. أوشاكوف" خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء إحياء للذكرى الـ79 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
أحد أفراد وحدة الاستطلاع التابعة لأسطول البلطيق أثناء تدريب قفز من مروحية في بحر البلطيق.
خريجات أثناء وقوفهن صفًا خلال حفل التخرج الستين لضباط البحرية الروسية في مدرسة الأدميرال فيودوروفيتش أوشاكوف البحرية العليا في غالينينغراد.
ناقلة جنود مدرعة تحمل مشاة البحرية التابعة لأسطول البلطيق خلال تدريبات تتضمن إنزال قوات من البحر على ساحل غير مجهز لعدو افتراضي.
بحارة على سطح سفينة مكافحة الغواصات الصغيرة "أورينجوي" خلال تدريب لعرض يوم البحرية الروسية في كرونشتادت.
الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "فيليكي لوكي" من المشروع 677، والتي يتم بناؤها لأسطول البلطيق الروسي في سان بطرسبورغ.
سفينة التدريب "سمولني" التابعة لأسطول البلطيق، ترسو في الرصيف رقم 33 في فلاديفوستوك.
مركبة الإنزال البرمائية "يفغيني كوشيشكوف" في التدريبات النهائية للعرض البحري الذي أقيم تكريما ليوم البحرية الروسية في بالتيسك.
