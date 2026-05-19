https://sarabic.ae/20260519/عدنان-منصور-زيارة-بوتين-للصين-تؤسس-لعمل-جماعي-مع-دول-تؤمن-بالسلم-والقانون-الدولي-1113550313.html

عدنان منصور: زيارة بوتين للصين تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم والقانون الدولي

عدنان منصور: زيارة بوتين للصين تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم والقانون الدولي

سبوتنيك عربي

رأى وزير خارجية لبنان الأسبق، الدكتور عدنان منصور، أن "العالم اليوم تحكمه ثلاث قوى، هي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن "ما يجري من تطورات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T18:03+0000

2026-05-19T18:03+0000

2026-05-19T18:03+0000

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/97/1013769754_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_36bcd706966f64e1bb6f1b3c979bc5de.jpg

ولفت منصور إلى أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين يجب أن تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم واحترام القانون الدولي، في مواجهة الأطراف التي تسعى إلى تقويض الأمم المتحدة والقوانين الدولية".وفي حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار منصور إلى أن "الاستراتيجية التي تجمع روسيا والصين متماسكة ومتضامنة، ولا سيما بعد أن أصبحت الصين من أبرز مستوردي الغاز والنفط الروسي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 244 مليار دولار".وحول المخاوف الأوروبية من هذه الزيارة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "ما يجري بين روسيا والصين ليس موجها ضد أوروبا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط، بل يأتي في إطار التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة عبر الاقتصاد، وأن زيارة بوتين إلى الصين تختلف عن زيارة ترامب، لأنها تأتي من موقع التحالف والتضامن والتعاون والاستراتيجية المشتركة".وأشار إلى أن "مضيق هرمز وإيران من القضايا المشتركة بين روسيا والصين، وأن مركز إيران الاستراتيجي يخولها لعب دور في مشروع الحزام والطريق الصيني، وأن استبدال النظام في إيران سيصب في مصلحة السياسية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تسعى إلى التحكم بالطاقة العالمية، ولا سيما أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز والرابعة في احتياطي النفط"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260519/زيارة-بوتين-للصين-ترسخ-الشراكة-الاستراتيجية-وتدفع-نحو-نظام-عالمي-أكثر-عدالة-1113548110.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان