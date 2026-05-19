عدنان منصور: زيارة بوتين للصين تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم والقانون الدولي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عدنان منصور: زيارة بوتين للصين تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم والقانون الدولي
رأى وزير خارجية لبنان الأسبق، الدكتور عدنان منصور، أن "العالم اليوم تحكمه ثلاث قوى، هي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن "ما يجري من تطورات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
ولفت منصور إلى أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين يجب أن تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم واحترام القانون الدولي، في مواجهة الأطراف التي تسعى إلى تقويض الأمم المتحدة والقوانين الدولية".وفي حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار منصور إلى أن "الاستراتيجية التي تجمع روسيا والصين متماسكة ومتضامنة، ولا سيما بعد أن أصبحت الصين من أبرز مستوردي الغاز والنفط الروسي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 244 مليار دولار".وحول المخاوف الأوروبية من هذه الزيارة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "ما يجري بين روسيا والصين ليس موجها ضد أوروبا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط، بل يأتي في إطار التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة عبر الاقتصاد، وأن زيارة بوتين إلى الصين تختلف عن زيارة ترامب، لأنها تأتي من موقع التحالف والتضامن والتعاون والاستراتيجية المشتركة".وأشار إلى أن "مضيق هرمز وإيران من القضايا المشتركة بين روسيا والصين، وأن مركز إيران الاستراتيجي يخولها لعب دور في مشروع الحزام والطريق الصيني، وأن استبدال النظام في إيران سيصب في مصلحة السياسية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تسعى إلى التحكم بالطاقة العالمية، ولا سيما أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز والرابعة في احتياطي النفط"، وفق تعبيره.
عدنان منصور: زيارة بوتين للصين تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم والقانون الدولي

رأى وزير خارجية لبنان الأسبق، الدكتور عدنان منصور، أن "العالم اليوم تحكمه ثلاث قوى، هي الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن "ما يجري من تطورات اليوم يتم خارج نطاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إذ بات من يمتلك القوة يفرضها على الآخرين".

ولفت منصور إلى أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين يجب أن تؤسس لعمل جماعي مع دول تؤمن بالسلم واحترام القانون الدولي، في مواجهة الأطراف التي تسعى إلى تقويض الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

وفي حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك" أشار منصور إلى أن "الاستراتيجية التي تجمع روسيا والصين متماسكة ومتضامنة، ولا سيما بعد أن أصبحت الصين من أبرز مستوردي الغاز والنفط الروسي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 244 مليار دولار".
زيارة بوتين للصين ترسخ الشراكة الاستراتيجية وتدفع نحو نظام عالمي أكثر عدالة
وحول المخاوف الأوروبية من هذه الزيارة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "ما يجري بين روسيا والصين ليس موجها ضد أوروبا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط، بل يأتي في إطار التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة عبر الاقتصاد، وأن زيارة بوتين إلى الصين تختلف عن زيارة ترامب، لأنها تأتي من موقع التحالف والتضامن والتعاون والاستراتيجية المشتركة".

وأشار إلى أن "مضيق هرمز وإيران من القضايا المشتركة بين روسيا والصين، وأن مركز إيران الاستراتيجي يخولها لعب دور في مشروع الحزام والطريق الصيني، وأن استبدال النظام في إيران سيصب في مصلحة السياسية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تسعى إلى التحكم بالطاقة العالمية، ولا سيما أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز والرابعة في احتياطي النفط"، وفق تعبيره.
