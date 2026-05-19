قلق أممي من تفشي "إيبولا"... تسجيل 131 وفاة ومئات الإصابات
سبوتنيك عربي
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس "إيبولا"، في ظل تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات خلال...
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تسارع انتشار حالات الإصابة بفيروس "إيبولا"، في ظل تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت المنظمة بأنه "تم رصد أكثر من 500 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إلى جانب 131 حالة وفاة حتى الآن"، ما يعكس استمرار تفشي المرض في بعض المناطق المتأثرة.
وفي المقابل، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على بداية تفشٍ واسع لفيروس "هانتا"، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي الخاص به ما يزال تحت السيطرة النسبيّة، مع استمرار عمليات المراقبة الصحية.
يذكر أن فيروس إيبولا
، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976، وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.